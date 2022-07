Estrambòtic missatge de propaganda de l'ambaixada russa a Espanya: «L'hivern ja arriba»

Time to move to Russia 🤍💙❤️ pic.twitter.com/4CZL1Nt4Gi — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) July 29, 2022

Estrambòtic, passat de voltes i amb una sèrie de consignes molt estranyes.l ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials per incentivar viatges i mudances al seu país amb un to molt conservador. En un missatge en anglès, el govern del Kremlin es promociona amb aquestes frases contundents, molt comentades a les xarxes socials per la seva vehemència."Això és Rússia. Cuina deliciosa. Dones guapes. Gas barat. Rica història. Escriptors mundialment famosos. Arquitectura única. Terra fèrtil. Aigua i electricitat barata. Ballet. Taxi i entregues barates.. Sense cultura de la cancel·lació. Hospitalitat.Una economia que pot suportar centenars de sancions. És hora de mudar-se a Rússia! No et demoris... l'hivern ja arriba".Les consignes, carregades d'ironia, burla i fent referència a les sancions internacionals impulsades pels Estats Units i la Unió Europea per castigar Rússia en la invasió d'Ucraïna, han estat molt criticades a les xarxes.a tot el territori europeu des de les primeres setmanes del conflicte bèlic provocat a Ucraïna.

