El Grup Barnils expulsa Dalmases per l'incident al «FAQS»

La junta delha acordat, per unanimitat, expulsar el sociper l'incident amb una periodista del programa Preguntes Freqüents, revelat per NacióDigital i Eldiario.es. La direcció de l'entitat conclou, després d'analitzar les versions dels fets dels implicats, que Dalmases va vulnerar "greument" els objectius fundacionals de l'organització. Quan va transcendir la informació - avalada aquest dimecres per la CCMA al Parlament -, el Grup Barnils ja va obrir-li una investigació i un expedient sancionador.Segons l'entitat, l'actitud de Dalmases "d'una relació professional i respectuosa entre polítics i periodistes". Des del Grup, es considera "molt greu" l'incident, presenciat per diversos testimonis i amb la presència de la presidenta suspesa del Parlament,. L'entitat assenyala que en les explicacions que ha donat el vicepresident de Junts reconeix que ell i l'equip de Borràs van exercir pressions per delimitar les preguntes de l'entrevista i també van intentar seleccionar periodistes "afins"."Aquestes pràctiques vulneren clarament els objectius fundacionals del Grup Barnils i van en contra delde la CCMA", diu l'entitat en un comunicat. Dalmases era, fins que va fer-se públic l'incident, elde Junts a la comissió de control de la CCMA al Parlament i hi haurà de comparèixer al setembre per donar explicacions sobre els fets. Segons Barnils, el cas concret de la periodista del FAQS és d'una gravetat "excepcional".també ha revelat pressions del diputat a altres professionals de mitjans públics i privats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor