Primeres retencions per l'operació sortida de les vacances d'agost

🔴 En sentit sud a l'AP-7 hi ha cues a:



➡ 3 km a Barberà

➡ 2 km a Cerdanyola

➡ 2 km a Sant Cugat

➡ 3 km a Castellví de Rosanes

➡ 2 km a Subirats pic.twitter.com/yOEbONhx5H — Trànsit (@transit) July 29, 2022

Arriba el mes d'agost, el de lesde bona part de catalans, i amb això també dona principi a l', que ja deixa les primeres. Si bé per ara no són de gran rellevància, l'en sentités la que genera més problemes, amb un total de 13 quilòmetres de cues. En sentit, la mateixa carretera també registra marxa lenta de vehicles.En concret, les principals aturades es troben a(vuit quilòmetres de retencions), a(tres quilòmetres), a(tres quilòmetres) i a(dos quilòmetres). A més, davant la intensitat de la pluja, el Servei Català de Trànsit ha demanat prudència a lai a lai a la C-55 aAquestes són les primeres retencions del cap de setmana, però se'n preveuen més. De fet,xifra en 475.000 elsque abandonaran l'àrea metropolitana de Barcelona en els pròxims dies. Per això, s'han habilitatespecials i hi hai limitacions a vehicles pesants.

