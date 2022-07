L'home que vol assemblar-se a un àlien es grava «Alien» al cap

L'home que vol assemblar-se a uns'ha sotmès a l'enèssima intervenció. Després d'anunciar fa pocs mesos a Instagram que estava al 43% de la seva transformació, ara ha anat un pas més enllà. Ara ja està al 45%. Conegut com a, s'ha gravat la paraula "Alien" al lateral del seu cap, mitjançant l'extracció de pell. Les lletres són del color vermell de la seva carn.Fa poc, va instal·lar-se implants subcutanis als braços . També va anunciar que es tallarà una cama per substituir-la per una de robòtica . Unes modificacions del seu cos que s'uneixen a la llengua bífida, tinta als ulls, implants sota la pell, tallar-se el nas, les orelles i dos dits de cada mà, extirpar-se el llavi superior, afilar-se les dents i portar tatuatges per tot el cos.Es tracta d', conegut a les xarxes socials pel seu nom artístic de. El passat mes de setembre confessava que va començar la seva transformació fa set anys i que ja s'ha gastat més deLa seva intenció és seguir invertint en canvis -segons explica al seu perfil, va pel 41% de la seva transformació.Actualment, acumula més d'un milió de seguidors a Instagram i es guanya la vida amb el seu "art". Així és com ell ho denomina. Treballa com a

