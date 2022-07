Un jove es queda atrapat al metro: «M'he adormit i m'he quedat tancat!»

@metrovalencia Me he quedado dormido en el metro en mi trayecto y he acabado encerrado y nadie viene a buscarme! Ya he llamado a emergencias. ¡Ayuda!. pic.twitter.com/a3tx0ywQUl — DAVID (@VALENCIANODAVID) July 26, 2022

", diu la piulada d'un usuari del transport públic valencià. És el malson de molts. El desgast del dia i la manca de descans per la nit a causa de l'onada de calor van vèncer un veí de València de 22 anys, que va quedar rendit al vagó del metro que el portava a casa. Tan profund era el seu descans, que va despertar de camí al taller on queden els combois quan acaba la jornada.El missatge a les xarxes socials va arribar a les 00:45 hores, juntament amb una fotografia de la cotxera del metro totalment a les fosques. El conductor no el va veure i li va tancar les portes. Després de valorar diverses possibilitats, i gairebé sense bateria, va optar per. Va ser efectiu. Als 20 minuts, el personal de seguretat del metro el va alliberar.", ha reconegut el jove. La seva preocupació no era quedar-se tancat tota la nit, si no què li diria a qui el rescatés. La història s'ha fet viral a les xarxes socials, on la gent ha reaccionat amb una barreja d'humor i indignació, perquè el personal del metro hagi pogut deixar-se un passatger a dins.

