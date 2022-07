Will Smith es disculpa amb Chris Rock després de la rehabilitació: «Em sento un merda»

Ha necessitatL'actor nord-americà Will Smith ha publicat un vídeo a Instagram on demana perdó a l'humorista Chris Rock després de l'agressió protagonitzada en plena cerimònia dels Oscars.pel seu comportament violent, va ingressar a l'abril en una clínica de rehabilitació "per controlar l'estrès".Ara, visiblement emocionat, ha volgut "respondre la multitud de legítimes preguntes que li han arribat" al llarg de tots aquests mesos., ha admès davant de càmera.i em va respondre que no està preparat per parlar. Quan ho estigui, ho farà. Així que et vull dir, Chris, que et demano perdó. El meu comportament va ser inacceptable i estaré aquí quan estiguis preparat per parlar", ha admès a través del vídeo publicat a Instagram.Smith, que aquella nit va guanyar el seu primer Oscar -i podria haver estat el seu darrer-, ja va demanar disculpes a l'humorista l'endemà dels esdeveniments que van donar la volta al món i van escandalitzar mig planeta.que van estar a punt d'enfonsar la carrera de Will Smith, ara han arribat les primeres disculpes per part de l'actor de 53 anys dites de la seva pròpia boca.

