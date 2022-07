​Detingut un policia local de l'Ametlla del Vallès per robar un remolc del dipòsit municipal

Els Mossos d'Esquadra hanunde lade l'per presumptament haverunque estava al dipòsit municipal, en un annex de la comissaria. Segons ha avançat el diari El Sumari i ha confirmat l'ACN, la detenció va ser ahir dijous per un delicte de furt i els Mossos hanuna altra persona relacionada amb el mateix cas, mentre mantenen la investigació oberta. El robatori es remunta al 9 de maig.L'alcalde,, ha anunciat lade l'agent detingut, seguint el Reglament de procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de la Policia Local de Catalunya.L'arrestatper haver amenaçat l'alcalde i un regidor, i també per insults a l'alcalde. El batlle explica que aquest agent ha tingut sempre un comportament "altiu" i recalca que "el que no es pot tolerar és arribar a insultar i amenaçar a ningú". Des del 2020 l'agentperquè va obtenir un resultat d'1 sobre 10 en autocontrol en un examen psicotècnic.L'expedient pers'ha resolt recentment amb una suspensió de sis mesos de sou i feina, la qual està aturada perquè l'agent està de baixa. Si no presenta recurs a la resolució, els sis mesos de suspensió es faran efectius a partir de què disposi de l'alta mèdica. L'alcalde apunta que l'arrest pel presumpte furt d'un remolc derivarà ara en un altre expedient disciplinari.

