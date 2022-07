La perillosa tendència a TikTok que pot danyar la pell

Si t'agrada seguir els consells deque trobes asegur que has sentit a parlar de la loció de. Molts usuaris de la plataforma afirmen que utilitzar-lo abans del maquillatge ajuda a assecar la, reparar lesde l'i mantenir el maquillatge intacte durant moltes hores. Però realment és així?Moltes persones han demostrat la seva eficàcia sota el hashtag, el qual ja compta amb més de. Si bé és cert que aconsegueix que la pell es torni mate i elimina els granets i altres imperfeccions cutànies, molts dermatòlegs estan alertant dels efectes que pot tenir fer un ús excessiu del producte. I és que la loció de calamina pot empitjorar lesde la pell i causara llarg termini perquè pot assecar la barrera cutània de la pell.Així doncs, és recomanable utilitzar productes específics per acabar amb l'acne i oblidar aquesta tendència, ja que utilitzar aquest producte pot provocar unaLa loció de calamina està feta d'òxid de zinc, òxid fèrric i fenol. L'òxid de zinc és un astringent que pot ajudar a absorbir l'excés de greix i té un efecte matificantEs fa servir per calmar lesd'insectes, les, lescutànies i les que poden causar les plantes verinoses. Tot i això, la combinació deamb uncom en la loció de calamina pot ser molt secant i irritant, cosa que pot danyar lade la pell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor