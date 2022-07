Barcelona denuncia que el programa per aturar desnonaments del Govern «no funciona»

a través de la regidora d'Habitatge i Rehabilitació,, ha retret al Govern de la Generalitat que les polítiques de l'executiu català per evitar desnonaments i poder reallotjar persones en emergència habitacional. "Cal un gir" en l'aplicació d'aquestes mesures socials, apunta la carta signada per la mateixa Martín i enviada a la consellera de Drets Socials,. La regidora del govern d'reclama solucions i modificar les bases de l'aplicació del programa Reallotgem, del qual n'és responsable l'executiu català.expliquen des del consistori, que recorden que aquesta iniciativa "només ha pogut donar un lloguer estable a una quinzena de famílies", amb un pressupost de més de. "Des de la nostra Unitat de Desnonaments vam atendre més de 2.200 casos d'emergència habitacional", ha recordat Martín, en contraposició a les xifres registrades per la Generalitat."És inaguantable, no pot continuar així i aquestes polítiques fallides no poden seguir endavant", ha reclamat la regidora en declaracions recollides per. "És una crida ade les seves pròpies polítiques d'habitatge en qüestions de màxima necessitat i, sobretot, que són de la seva responsabilitat", ha explicat la mateixa responsable de l'àrea d'habitatge del consistori barceloní.És per això mateix que, des de l'Ajuntament que dirigeixColau, es reclama que la partida ded'euros del pressupost dedestinada a Barcelona es derivi cap a les àrees responsables d'habitatge del mateix consistori. La intenció del govern municipal és poder "posar en marxa polítiques que sí que funcionen". Per poder avançar, des del consistori han reclamat posar fil a l'agulla per solucionar tots aquests esculls i "resten oberts a col·laborar" entre totes dues administracions.

Carta de l'Ajuntament de Barcelona al Govern pel programa Reallotgem by Naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor