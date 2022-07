⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 06:00 TU a 24:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació superior als 20 mm / 30 min. o als 40 mm / 30 min. (segons la comarca)



➡ Grau de perill màx. 🟠 4/6 pic.twitter.com/4brd3NYajv — Meteocat (@meteocat) July 29, 2022

De l'onada de calor a una bateria de pluges intenses per tot el territori. Aquest divendres està tornant a ser un dia d'inestabilitat i la tarda no fa veure un canvi de tendència. De fet, el(Meteocat) manté l'alerta pera 22 comarques del país, mentre que per perillositat deho fa en sis territoris més.En concret, l'avís per pluges intenses es troba a la, l', el, el, la, l', el, la, el, el, la, la, el, el, l', la, el, el, el, eli l'Pel que fa al temps violent, es manté en risc màxim -nivell sis de sis- al Moianès i al Bages mentre que ho fa en perill alt a l'Anoia, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'escenari de pluja pot deixar unasuperior als entre els 20 mm i els 40 mm en 30 minuts, segons la comarca. Per altra banda, l'escenari de temps violent pot provocarha activat l'alerta del Pla Inuncat.Ara bé, de cara al cap de setmana canviarà l'escenari i es preveu bona part dei temps estable -ambrelativament altes- a bona part del territori. Els ruixats marxaran pràcticament de tot el país a partir del dissabte al matí, encara que hores enrere, de matinada, poden aparèixer en diversos punts de manera molt esporàdica.La zona oest de Catalunya pot patir diversos ruixats, també de forma esporàdica, però en cap cas caldrà preocupar-se fins dissabte a la tarda.del quadrant nord-est. No patiu tots aquells que hàgiu anat a zones de platja, tant de la zona sud, central o a la Costa Brava: s'esperen molt pocs núvols i una bona presència del sol.Diumenge encara minvaran més les previsions de pluja, però els núvols seran els protagonistes de tot el matí a bona part del país.que localment deixaran el cel ennuvolat, excepte al Pirineu i al Prepirineu on estarà serè o poc ennuvolat, expliquen des del Meteocat. Ara bé, els ruixats tornaran a aparèixer durant la tarda de diumenge a diversos punts del territori.Localment, hi haurà situacions de calamarsa, pedregades i tempestes, que afectaran bona part del Prepirineu i el Pirineu.La zona sud del país pot respirar tranquil·la durant tot el diumenge: els núvols només seran els únics impediments per gaudir d'un temps seré.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor