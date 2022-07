Núria López, finalista d'«Eufòria», fitxa per «El Rey León»

La carrera musical de Núria López no s'acaba amb Eufòria, sinó que tot just hi comença. Poc més d'un mes després de ser finalista del programa de TV3 : serà una de les artistes del musical El Rey León que es pot veure al teatre Lope de Vega.Segons ha explicat Núria López en, que es publicarà aquest cap de setmana, l'oportunitat de formar part del musical va aparèixer just començar Eufòria. La cantant de Santa Pau (la Garrotxa) va haver defins acabar el programa televisiu. De fet, López ja s'ha estrenat en el musical, va ser la mateixa setmana que va actuar amb Eufòria al Palau Sant Jordi."Un dels meus somnis a la meva vida era fer El Rey León. M'encanta la seva música i és un musical molt bonic que emociona. La pel·lícula El Rey León era la meva preferida quan era petita", ha detallat López a. Al musical, López farà de cover del personatge de la Nala.Ara la cantant estarà un any sencer vivint i actuant a Madrid en una nova aventura en la seva carrera artística, una carrera que es va catapultar amb la participació a Eufòria i que ara se solidifica amb la nova experiència a la capital espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor