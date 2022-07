L'informe de la CCMA ratifica la intimidació de Dalmases a la periodista del «FAQS»: «M'has traït»

Romà motiva l'elecció dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio

El diputat de Juntsva intimidar una periodista del FAQS el 9 de juliol, després de l'entrevista a avui suspesa com a presidenta del Parlament amb polèmica política inclosa. L'episodi avançat per NacióDigital i Eldiario.es ha quedat ratificat per, firmat pel director de TV3,. En el document presentat aquest divendres a la sessió de control de la CCMA a la cambra catalana, la productora del programa -- detalla que el vicepresident devala periodista i la vapel contingut de l'entrevista que s'havia acabat d'emetre en directe. Segons el relat dels fets de la productora, Dalmases va tancar la treballadora en una sala i va pronunciar les següents expressions:", "", "", "", "" i "". Aquests crits van anar acompanyats amb cops contra el mobiliari, segons la mateixa descripció de l'episodi d'El Terrat.Tots els detalls reconeguts per la productora del FAQS concorden amb la informació avançada i àmpliament documentada per aquest diari. També el fet que Borràs va ser, fins al punt que va intentar calmar el diputat i vicepresident de Junts. "", va expressar la presidenta del Parlament suspesa, tal com es recull en el document fet públic avui. Abans de marxar de les instal·lacions de la televisió pública, Borràs va fer "" a la periodista afectada. La descripció que fa El Terrat del que va passar recorda que el cap de premsa de Borràs,, també va transmetre queixes per lesque van participar al FAQS aquell dia.L'equip de Borràs, amb Dalmases al capdavant -que va ser qui va negociar personalment l'entrevista del 9 de juliol a TV3 amb els responsables del programa-, també va intentarque es van emetre per contextualitzar l'entrevista, a banda d'intentarque havien de preguntar des del plató a la presidenta del Parlament. Sobre els continguts, Dalmases va posar com a condició per acceptar l'entrevista que no es mostrés al videowall -la pantalla interactiva del plató-inclosos en la causa judicial que afecta Borràs per laa la. En aquests correus, Borràs detalla a-beneficiari final dels contractes- con presentar els pressupostos per sortir afavorit del procés. El diputat també va intentar que al programa hi participessinals seus postulats polítics. Els responsables del FAQS no ho van acceptar.L'informe recull el relat dels fets que fa el mateix Dalmases, amb diferències notables sobre l'episodi polèmic i undel diputat. Per primer cop, el vicepresident de Junts reconeix que la situació que va protagonitzar va ser "". "No l'agafo ni pel canell ni pel braç", sosté Dalmases, en contraposició al que afirma El Terrat i el director del FAQS,, a banda dels testimonis recollits per aquest diari. "", apunta el diputat per definir l'espai de la discussió. "", admet Dalmases, que documenta que tant Borràs, com el seu cap de gabinet -- i el seu cap de premsa. van ser testimonis de la polèmica.El queel diputat, segons el que trasllada en l'informe sol·licitat per la CCMA, és si aquell 9 de juliol va dir "". Sobre el soroll de les seves protestes -que van provocar que el regidor del FAQS demanés silenci perquè el rebombori va arribar fins al plató-, Dalmases sosté que no va colpejar cap moble: "Vaig agafar el meu mòbil d'una revolada de damunt de la taula de davant del mirall, i vaig fer soroll en fer-ho, res més". En tot moment, recorda que tenia una "relació d'amistat molt antiga" amb la periodista afectada per contextualitzar lautilitzada.Sobre la qüestió de no citar els correus comprometedors de Borràs durant el directe, Dalmases justifica la petició de posar-ho com a condició per acceptar l'entrevista amb l'argument que és un "". Amb la mateixa tesi, Dalmases apunta que és l'advocat de Borràs,, qui aconsella que no hi hagi repreguntes dels periodistes que afectin l'estratègia de defensa de Borràs. Sobre el fet de condicionar la relació de col·laboradors del programa que van intervenir al plató, Dalmases diu que no es va acceptar la seva petició, per bé que admet que no volia que Borràs rebés preguntes de periodistes que el diputat considerés "".L'informe es tanca amb una breu aportació delrecorda que els fets no transcendeixen en un primer moment -no es comunica de manera formal a cap responsable de la CCMA de forma immediata- per. Gras recorda que el director del programa, Pere Mas, ja va detallar que la periodista havia plantejat inicialment "no denunciar-ho ni fer-ho públic". Uns fets documentats de "" peri Eldiario.es, tal com expressa el mateix Gras en l'informe.En la sessió de control de la CCMA d'aquest divendres, la presidenta de la Corporació,, ha condemnat els fets protagonitzats per Dalmases i ha expressat la seva "" pels detalls coneguts. Romà ha admès que es revisaran protocols que tenen els mitjans públics, com la regulació dels acompanyants dels entrevistats. El director de TV3 ha apuntat que el cas del FAQS evidencia que "" es van "". Els grups parlamentaris d'ERC, En Comú Podem, CUP, PSC, Ciutadans i PP han subratllat la. Els comuns i els anticapitalistes, en concret, també han demanat un informe més ampli, a l'espera que el mateix diputat Dalmases acabi compareixent en comissió.La sessió parlamentària d'aquest divendres també ha servit perquè s'informés del procés de selecció dels nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio, nomenats dilluns. Sigfrid Gras iassumeixen el pilotatge de la televisió i la ràdio públiques. La presidenta de la CCMA ha subratllat l'aposta pel "" i la "c" dels projectes que van presentar els candidats elegits. Romà ha incidit en la "" de les propostes analitzades, que permetran afrontar la "" que es persegueix als mitjans públics.

Informe de TV3 sobre l'incident al programa "Preguntes Freqüents - FAQS" del dia 09/07/22 by Naciodigital on Scribd

