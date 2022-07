La inflació de juliol es dispara fins al 10,8%, la xifra més alta en gairebé 40 anys

La inflació s'ha tornat a disparar i ha arribat fins alinteranual, segons la dada avançada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (). La dada supera en sis dècimes la de juny i, fa quasi 40 anys.Darrere de l'augment, s'amaga, que fa un any que va baixar, segons ha destacat l'institut estadístic. També s'observa un impacte en els preus de la roba i el calçat, que no baixen tant com el juliol del 2021.Des de febrer de l'any passat, quan estava en el 0%, la inflació ha començat una escalada imparable que l'ha portat fins a les dues xifres. D'entrada, els augments es limitaven a l'electricitat i els carburants, però el notable cost energètic s'ha anat estenent a la resta de productes, contagiant la totalitat del cistell de la compra.Hi haurà ampliació.

