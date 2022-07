Funcionarios pic.twitter.com/dLgayliAYf — Anita Pastor Respect Account (@MurcianoJapo) July 28, 2022

"Per prevenció de la Covid, no es fan fotocòpies ni impressions. Disculpin les molèsties". Aquest és el cartell vist en un establiment de Barcelona que ningú entén. La imatge s'ha fet viral a Twitter més de 250 retuits i més de 1.800 m'agrades. Originalment, però, ha estat publicat per un usuari a la xarxa social Reddit, i en un espai dedicat només a temes sobre la capital catalana.Malgrat que no està comprovat, molts usuaris asseguren conèixer el lloc i diuen que es tracta de l'administració pública. Sigui o no així, la imatge ha sorprès perquè els tuitaires no saben veure quin és el vincle entre la prevenció de la Covid i el fet no de fer fotocòpies o impressions. I molt més en aquests moment, on la pandèmia està gairebé acabada.

