Perd el control de la furgoneta i s'estampa contra un concessionari de Manresa

El conductor d'una furgoneta ha perdut el control del vehicle i s'ha estampat contra l'aparador del concessionari de, al carrerdeaquest dijous al matí.Segons els responsables de Tallers Ballús, l'accident ha tingut lloc abans de les 9 del matí quan la furgoneta s'incorporava aldes del mateix concessionari i ha fet un gir estrany, ha colpejat lleument un turisme aparcat al carrer i s'haa la porta d'entrada que forma part de l'aparador de l'establiment.En l'accident, l'estructura de vidre s'ha descalçat i s'ha trencat per arreu sense arribar a esmicolar-se. Un cop dins l'establiment, la furgoneta ha topat també, molt per sobre, contra un dels turismes que es trobaven en. Pel camí una barana tipus passamà que acompanyava a la porta, també s'ha vist afectada.Els mateixos testimonis de la concessionària no han sabut explicar si el conductor tenia una marxa mal entrada o s'ha equivocat de pedal. Les asseguradores d'una part i l'altra han obert expedient de l'accident sense que hagi necessitat l'actuació de

