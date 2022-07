No cliquis aquest enllaç de l'Agència Tributària, és una estafa

⚠️ Tornen els missatges que suplanten l'Agència Tributària i t'enganyen amb què t'han de retornar diners. No piquis i no segueixis l'enllaç #StopEstafes pic.twitter.com/25fbzLTiWB — Mossos (@mossos) July 28, 2022

Elshan comunicat aquest dijous a través de Twitter que torna unahabitual vinculada amb l'. En concret, es tracta d'un missatge que arriba a través deli que parla d'uns diners que s'han de retornar a la víctima potencial. Per accedir-hi, demanen fer clic en un enllaç.Doncs bé, des dels Mossos s'ha demanat rotundament "" i no fer clic en aquest enllaç, ja que es tracta d'una estafa suplantant l'Agència Tributària. Per detectar-ho, per exemple, és important no confiar en capque tingui una aparença sospitosa, com es veu clarament en la captura de pantalla adjuntada per la policia catalana.També és una bona manera de detectar l'estafa si el missatge és similar al que han compartit els Mossos. Com es pot veure, parla d'unde 450 euros i envia a una pàgina web. Altres usuaris també han rebut una altra mena de missatge en què es demana omplir un formulari fent clic en un altre enllaç. També es tracta d'un

