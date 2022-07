Una dona denuncia que la policia espanyola la va detenir per parlar en català

Una professora deha presentat una denúncia contra dos agents de laque la van coaccionar, i posteriorment detenir, per parlar-los ena la comissaria de Terrassa. Els fets es remunten al passat 4 de març, quan la dona va anar a laa fer diversos tràmits i un dels agents li va exigir que parlés en castellà, a més de posar-li diverses traves a l'hora de fer-los. Amb el pretext de la, la dona va acabar detinguda.Ara,li ha facilitat la defensa legal a través de l'advocat, d', que considera que els fets són constitutius de: coaccions, falsedat en document públic, detenció il·legal i contra la integritat moral. La denúncia també demana al jutjat que requereixi les gravacions de les càmeres de seguretat de la comissaria i la identificació dels agents, i que citi a declarar els dos que ja estan identificats gràcies a les sancions administratives que van imposar a laEls fets es remunten al matí de divendres 4 de març, quan la dona es va presentar a la comissaria per fer diversos tràmits: renovar eli el, i les cartes d'invitació dels seus pares. Ja d'entrada, l'agent que la va atendre li va demanar que parlés en castellà, una exigència que li va reiterar durant tota l'atenció. "Has de parlar en, perquè som a", va ser la frase de l'agent en qüestió.El segon incident es va produir mentre l'agent li prenia les dades per la renovació del DNI: va apuntar malament un número del seu. La dona li va advertir, però en aquell moment l'agent estava atenent una trucada i no li va fer cas. A més, després li va dir que per solucionar l'error havia de demanar cita per un altre dia. Així doncs, la professora va demanar hora a una, que li va donar permís per sortir a fotocopiar els passaports dels pares per tramitar les cartes d'invitació.Quan va voler tornar a entrar a la comissaria, es va trobar a la porta un agent, diferent de l'anterior, que no només no la volia deixar entrar sinó que també li va exigir que parlés en castellà i la va fer apartar, deixant passar altres persones. Aquest és el moment que es pot sentir a l'que la professora va gravar a la porta de la comissaria, i que ha fet públic Plataforma per la Llengua:

