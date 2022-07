Hisenda paga 1.744 milions a Catalunya per compensacions del 2020 i entregues a compte

El Ministeri d'Hisenda ha pagat aquest juliol 1.744,32 milions d'euros a Catalunya per compensacions de l'any 2020 (538,36 milions) i per entregues a compte (1.205,95 milions). La notícia arriba després de la celebració del Consell de Política Fiscal i Financera de dimecres. A la sortida, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, va anunciar que Catalunya podrà gastar 3.100 milions d'euros més en el pressupost del 2023 per fer front a la inflació.



En total, l'Estat ha repartit 10.606 milions entre les comunitats i les ciutats autònomes per aquests dos conceptes i per liquidacions del 2020. Per aquest últim supòsit, només han rebut diners el País Valencià (527,35 milions), les Canàries (280,34) i les Balears (521,71), Melilla (2,08) i Ceuta (1,50).

El saldo de liquidació de cada comunitat i de les ciutats de Ceuta i Melilla ve donat per la diferència entre el rendiment definitiu el 2020 dels recursos subjectes a liquidació -IRPF, IVA i altres- i els imports abonats el 2020 en concepte d'entregues a compte d'aquests recursos, més les quantitats proporcionades pelsSegonsel ministeri de, per fer front a la crisi de la, les administracions autonòmiques van rebre més finançament del que corresponia l'any 2020, el qual suposaria l'obligació de retornar diners a l'administració estatal. Si bé, aquests Fons de Convergència Autonòmica han permès que algunes administracions territorials hagin tingut un saldo global positiu.Per a la resta d'autonomies, el saldo global de liquidació de les quals resulta a tornar a l'administració estatal, s'ha aplicat la mesura que preveu laper al 2022 i se'ls han transferit recursos extraordinaris per la mateixa quantitat descomptada en el mes per la devolució d'aquests saldos, de tal manera que pel juliol han rebut la mateixa quantitat que qualsevol altre mes. És la primera vegada que l'administració estatal assumeix els costos dels saldos globals negatius de liquidació de les Comunitats Autònomes.

