Detingut un actor d'«Stranger Things» en entrar als Estats Units

va viure un moment complicat i de nerviosisme quan va arribar als Estats Units per participar en el programa de televisió del popular presentador. L'actor, que interpretaa la quarta temporada de, va ser detingut a l'aeroport a causa d'un problema en un dels controls d'immigració, tal com ell mateix ha explicat a, programa al qual gairebé no arriba a temps a causa del succeït."Em van portar a una, per dir-ho així, i em van tenir esperant allà fins que em van du a un escriptori on algú em va preguntar: 'Què ve a fer vostè als, senyor?'. Jo li vaig respondre que era aquí perquè m'entrevistés Jimmy Fallon, però el funcionari d'immigració no em creia", relata Joseph Quinn."Després un altreem va mirar i de cop va dir: "Deixa en pau a l'Eddie!". Llavors, explica, totes les persones que hi havia a la sala el van reconèixer i li van començar a fer preguntes sobre Stranger Things. Una vegada aclarits els dubtes respecte a la seva identitat, els agents van deixar enl'actor, que finalment va poder anar alde

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor