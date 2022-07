Més que una tele i una ràdio: així volen ser les noves TV3 i Catalunya Ràdio

Transmèdia, plataforma de distribució, públic jove, proximitat i fusió de redaccions són cinc dels punts que uneixen els projectes que han portat Sigfrid Gras i Jordi Borda a guanyar el concurs convocat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per designar nous directors de la televisió i la ràdio públiques de Catalunya. Així, amb Gras al capdavant de TV3 i Borda pilotant Catalunya Ràdio des d'aquest dimarts, els mitjans de comunicació públics del país han d'encarar una nova etapa després de més de tres anys estancats per la no renovació del consell de govern de la CCMA. Tot i que NacióDigital ha volgut incorporar la veu dels directors de TV3 i Catalunya Ràdio, tant un com l'altre han declinat fer declaracions i es remeten als continguts dels projectes presentats.





A la recerca de nous públics

Més proximitat, més territori

Seguint la línia de les paraules pronunciades per la presidenta de la Corporació,, el març passat durant el hearing que l'havia de portar a validar el càrrec, els projectes presentats per Gras i Borda posen el focus en elsi aposten per ladels mitjans públics. "" és un dels objectius que Romà es va marcar des de l'arribada al capdavant de la Corporació: la publicista de Mollerussa vol convertir-la en la "i que l'usuari estigui al centre. "S'ha valorat, especialment, la capacitat de transformació i el talent intern com a motor de canvi per liderar aquesta transformació", ha explicat Romà aquest divendres a la comissió de control de la CCMA celebrada al Parlament. I tant Gras com Borda ho destaquen en els seus projectes: prioritzari aconseguir la personalització de l'oferta perquè aquest estiguiEls mitjans públics catalans, creats fa gairebé 40 anys, requereixen una actualització "urgent i indispensable", segons va clamar Gomà en el seu moment. Ara, els nous directors fan referència alper fer aquesta actualització. Borda, justificant que laté una capacitat demési al·legant que, de fet, ja s'ha començat a transformar, proposa fer un canvi d'imatge radical a l'emissora pública. Com? En primer lloc, amb unadaptat al moment actual. "El que encara coneixem com a Catalunya Ràdio s'ha de transformar en aquesta nova etapa en: la gran plataforma de contingut d'àudio en català", detalla en les primeres pàgines del dossier presentat. També indica la necessitat de crear unque representi la nova etapa de la ràdio pública: "No es corresponen amb el que som ara i molt menys amb el que pretenem ser".Pel que fa a la, el canvi no pot ser ni tan ràpid ni tan imminent. És per aquest motiu que Gras parla d'una. Un període en què no es pot oblidar la necessitat i l'obligació de "gestionar el mentrestant" per poder assolir els dos objectius principals del projecte, que sorgeixen de l'adequació de les missions i valors de la televisió pública al nou paradigma de creació, producció, distribució i consum de continguts: lamés potent del món i convertir TV3 en elLa revolució digital que marca el dia a dia de les nostres vides també agafa una rellevància important en els projectes guanyadors per liderar els mitjans públics. Gras i Borda aposten per aplicar lade TV3 i Catalunya Ràdio mitjançant la implementació i l'ús decom ara la intel·ligència artificial, l'Internet Of Things o la ràdio visual, que actualment ja s'estava aplicant en programes com el. En aquest punt també s'emmarquen les noves maneres de difondre els continguts generats per tots dos mitjans, que no només han d'estar disponibles a la nova OTT, sinó que també s'han de buscari aprofitar totes les "finestres" possibles. Així, els dos directors fan èmfasi en l'ús i l'explotació de les, el YouTube,com Twitch o, fins i tot, el Metavers.Sortir de la tele i la ràdio convencionals és una manera d'anar a la recerca deSobretot, el més, que és qui menys consumeix els mitjans públics perquè queden desplaçats de les seves rutines habituals. Mitjançant l'exemple de l' èxit aconseguit a TV3 amb el talent show musical Eufòria , que va batre rècords d'audiència divendres rere divendres i ha omplert dos cops el Palau Sant Jordi en els concerts de comiat, Gras i Borda aborden mètodes per apropar-se, de nou, a aquest nínxol de mercat. "Estem preparant unaque vagi molt més enllà de la televisió lineal, adaptant-se als nous formats i hàbits de consum", detalla Gras, d'acord amb Borda, que fa referència a unsper arribar a públics llunyans.En aquest sentit, en tots dos casos es parla de la necessitat dei apostar, sobretot als canals principals -TV3 i Catalunya Ràdio: "Hi ha vida més enllà de l'actualitat". El director de TV3 no parla només de l'entreteniment lúdic, com Crims o Joc de Cartes, sinó que aposta per donar més minuts als espais de, com Guerra! o Tabús. Des de la direcció de Catalunya Ràdio, Borda vol abordar l'ampliació dels continguts informatius més enllà de les ones convencionals. Aposta, doncs, per podcasts informatius per a públics específics, potenciar la figura dels especialistes o prescriptors de temàtiques concretes i la creació dels mini-informatius per a xarxes socials.La ràdio buscarà trobar-se amb el públic jove gràcies a l'emissora musical, on es promouran continguts exclusivament pensats per a ells, a més d'expandir-se a les xarxes socials i fer més ràdio visual a TikTok o YouTube. Aposten també pels continguts "urbans", que consideren "essencials" per a l'existència de l'emissora i de la llengua catalana. La tele va més enllà i vol que el nouque es presentarà aquesta tardor tingui unamb emissió 24 hores. "La nostradels continguts infantils és clarament, però el canal lineal l'hem de mantenir com a oferta alternativa", escriu Gras, que apunta a una possible desaparició d'aquest canal amb la posada en marxa de l'OTT.Donada la situació del món, en què cada cop és més complicat aconseguir els drets d'emissió dels grans esdeveniments, els dos directors aposten peri els minuts en antena. Així, Gras considera necessari ferdels mitjans públics per adaptar-se a la realitat actual. Mentre la ràdio vol explorar-com ara les plataformes- i fer més comunitat, fins al punt d'apostar pel públic internacional, sobretot en el cas de la informació del Futbol Club Barcelona, Gras vol quei que, una fórmula transitòria prèvia a la creació de la nova plataforma de distribució de continguts, moment en què es podria estudiar l'eliminació del canal a la TDT.Els mitjans públics tenen la missió de. És en aquest sentit que els nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio aposten per ser més propers a la ciutadania i fer. "La informació de proximitat, tant la local, com la comarcal i la metropolitana, han de tenir la cabuda adequada", explica Gras. No només en l'àmbit informatiu, sinó també en l'esportiu o el cultural, com detalla i especifica Borda: "Tenim els recursos i la presència al territori per fer. Són, tal com indica, segments i sectors de la societat que només es poden atendre des dels mitjans públics i que cal fer durant la nova etapa.Una proximitat que també es trasllada alsGras i Borda plantegen canvis organitzatius que passin per un treball "en xarxa". Gras fa referència a posaralsamb què fins ara s'havia basat TV3 i crear, i Borda demana la incorporació de nous perfils professionals adaptats a les noves necessitats. Els projectes guanyadors del concurs tenen molts punts de trobada, però un dels més rellevants és la proposta perque passa per la, l'ampliació del treball conjunt i l'. Serà amb l'arribada del nou curs al setembre quan els equips liderats per Gras i Borda tindran l'oportunitat d'emprendre el camí a la nova etapa dels mitjans públics catalans.

