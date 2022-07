Una reducció de jornada progressiva amb bonificacions serà l'alternativa a les llicències per edat del Parlament

Elhaaquest dijous que elsde la cambra que encara gaudeixen de les-la possibilitat de cobrar sense acudir al lloc de feina els últims anys de la seva vida professional-, amb algunes excepcions, i que s'implanti uni de sousense treballar a partir del tercer any.La Comissió d'Afers Institucionals ha validat aquesta proposta de la Mesa ampliada –formada pels membres de la Mesa i un representant de cada grup parlamentari–, que preveu que els funcionaris que s'hi reincorporin al novembre puguin acollir-se al nou sistema amb "millores de la jornada laboral".Tot i que la cambra ja va suprimir la polèmica figura de les llicències per edat i, per tant, no se'n concediran de noves, encara calia decidir sobre les persones que ja gaudien d'aquest privilegi o bé que l'havien sol·licitat, però no el tenien concedit encara. Aquest dijous era la data màxima que s'havien marcat –després de diverses pròrrogues– tant la Mesa com els representants dels treballadors per arribar a un acord després que l'última proposta quedés aturada.Es tractava de lasimilars a les llicències per edat: una, aproximadament, i unaSegons fonts parlamentàries, el nou sistema de reducció de jornada progressiva no compta amb el vistiplau dels funcionaris, tot i que s'ha tractat amb el consell de personal.Amb elsel vot eni l'a, la CAI ha acordat que els funcionaris majors de 60 anys que els hi quedi màxim cinc anys per jubilar-se i que acreditin haver treballat 25 anys a la cambra puguin acollir-se a un "permís progressiu" per reduir la jornada laboral i el sou de forma gradual, però que preveu la possibilitat de cobrar la pensió màxima sense treballar a partir del tercer any.Així, el nou sistema de reducció de jornada progressiva consistirà en una reducció d'un terç de la jornada laboral el primer any, del 50% el segon any i d'un permís a temps complert a partir del tercer any fins a l'edat legal de jubilació cobrant la pensió màxima.La reducció de jornada progressiva dels primers anys anirà acompanyada d'una sèrie. A partir del primer any, els funcionaris acollits al sistema, a més d'un terç de l'equivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es podrà aplicar durant tres anys.Si en el segon any es passa a una reducció de lalaboral, es cobrarà laequivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es pot demanar durant el segon, tercer, i quart any. El Parlament es compromet a mantenir el pagament de les cotitzacions corresponents a la jornada completa.Elsde la cambra que encarade leshauran de-se al novembre, però podran fera temps complet. Aquells que estiguin residint fora de Catalunya tindran sis mesos més de marge per tornar al lloc de treball. A més, lesTambé als funcionaris que estan de baixa fins que obtinguin l'alta mèdica.

