Marlaska i Robles, citats a l'Audiència Nacional com a testimonis pel cas Pegasus

El jutge de l'Audiència Nacional,, ha acordat citar en qualitat de testimonis el ministre de l'Interior,, i la ministra de Defensa,, en la causa que investiga l'espionatge amb "" dels seus mòbils, el del president del govern espanyol,, i el del ministre d'Agricultura,. A més, el magistrat ha decidit enviar un suplicatori alperquè desclassifiqui els "documents, informacions, dades i objectes" que tinguin caràcter secret o reservat i que guardin relació amb el cas, en referència al bolcat dels mòbils de Sánchez i els ministres espiats que va fer elAquestes sol·licituds no guarden cap relació amb el "", també relacionat amb el programari d'espionatge Pegasus. En aquest aspecte, el jutge ja va tancar, en dues ocasions, la porta a investigar l'espionatge al president de la Generalitat,, i la resta de càrrecs, líders, periodistes i activistes independentistes afectats.Calama ja havia citat com a testimoni el ministre de la Presidència,, el passat 5 de juliol –finalment li va enviar preguntes per escrit el 13 de juliol -. El 6 de juliol va demanar al CNI que guardés el bolcat dels mòbils de Sánchez, Marlaska, Robles i Planas. El jutge reclama ara lade tota aquesta documentació, de manera que –si el Consell de Ministres li ho concedeix- podrà tenir accés al contingut dels mòbils del president espanyol i dels tres ministres.Tot plegat consta en una interlocutòria que l'ha decidit no facilitar a l'opinió pública, però de la qual ha informat a través d'una nota de premsa. En aquest document, Calama recorda que ha adoptat aquestes diligències després de les declaracions testificals de l'exdirectora del CNI,, del funcionari d'aquest organisme que va signar els informes preliminars annexos a la denúncia de l'Advocacia de l'Estat –que explicava que existia aquest bolcat de les dades dels mòbils-, i del ministre de la Presidència, Félix Bolaños.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor