El PSC guanyaria les eleccions a ERC i el suport a la independència toca fons

Elguanyaria les eleccions catalanes, segons l'últim baròmetre del. Els socialistes aconseguiria entre-en aquesta legislatura en té 33-, una forquilla d'escons més àmplia que la que obtindria. Els republicans se situarien entre els-ara en té 33- i serien la segona força més votada. Ho ha explicat aquest dijous el director de l'ens demoscòpic, Jordi Muñoz, que ha recordat que es podria produir un "" entre el partit dei el depel que fa a la traducció dels suports en escons, pels efectes de la llei d'Hondt.El gran retrocés el patiria, que passaria dels 32 parlamentaris a un grup format per entre 22 i 27 diputats. Lasumaria entre 8 i 12 diputats, sumes que facilitarien que l'independentisme pogués conservar la majoria a la cambra catalana. La gran patacada la patiria. L'extrema dreta cauria fins a una forquilla de 4 a 8 escons i es veuria superada pel, que escalaria fins als 9-14 diputats. Tant(4-7 escons) com(entre 3 i 6) també patirien un fort desgast.El suport relatiu a la independència és. El 52% dels catalans en són contraris, per un 41% que s'hi posiciona a favor (la resta no ho sap o no contesta). Respecte al baròmetre anterior, del mes de març, la població contrària a la independència s'ha incrementat en 4 punts mentre que els seus partidaris han disminuït un 3%.El segon baròmetre d'aquest 2022 s'ha elaborat amb una mostra de 2.000 persones, enquestades de forma presencial entre el 7 de juny i el 7 de juliol. Aquesta enquesta també pregunta per l'estratègia a seguir en el punt actual del procés. Només un 11% és partidari de lamentre que un 28% defensa la independència, però a través d'unaper resoldre el conflicte. Tanmateix, un 15% no té una postura sobre la independència, el 34% defensa també la via pactada, però mantenint la unitat d'Espanya i un 8% final reclama blindar la unitat sense cap negociació sobre aquesta qüestió.Pel que fa als electorats, la independència pactada és l'opció preferida dels votants d'(59%) i de(43%), tot i que en un percentatge menor respecte l'última enquesta, quan el suport a aquesta via era del 70% i del 57%, respectivament. Si més no, la unilateralitat té un major suport entre els votants de Junts (37%) que entre els republicans (14%). Sorprèn el canvi de tarannà de l'electorat de la, que ha deixat de preferir la via unilateral (32%), com feia fins ara, i es decanta per la negociada (54%).En el cas del, el 66% reclama negociar per mantenir la unitat de l'Estat. Els votants delscontinuen dividits, ja que un 45% defensa el pacte, però sense trencar la unitat de l'Estat, un 24% vol la independència pactada i un 23% no té una posició definida. Pel que fa als electors de, avalen negociar, però per mantenir la unitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor