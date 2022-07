Madí nega factures falses a una productora audiovisual i assegura que no va defraudar Hisenda

L'exdirigent de CDC i empresariha defensat el funcionament de les societats que va crear quan va abandonar la política, com, en el judici per presumpte frau fiscal vinculat a la productora, que ha començat aquest dimecres a Barcelona. Madí hi està acusat juntament amb l'administrador de Triacom,, i altres empresaris per fets que es remunten al 2011. Es tracta d'una peça finalment separada a la del cas 3%, que investiga l'Audiència Nacional. Madí ha assegurat que va pagar "fins a l'últim cèntim" dels impostos corresponents i queno va qüestionar les factures de les seves empreses quan les va inspeccionar. Per la seva banda, Carbó ha ratificat que vaper evadir impostos.El jutjat penal 23 deha començat aquest dimecres el judici per una presumpta trama per defraudar a Hisenda al voltant de la productora Triacom. El judici s'ha separat delde presumpte finançament irregular de, que investiga l', després que l'Audiència de Barcelona estimés un recurs dels encausats. El judici continuarà divendres amb la declaració de testimonis i perits. Segons la fiscalia, Carbó es va "concertar" amb l'empresari audiovisual, d'Hispart i Stereorent, altres empresaris i David Madí per dur a terme un "engany" a Hisenda mitjançant l'IVA i l'impost de societats del 2011.En la primera sessió del judici, en què han declarat els acusats, Madí ha defensat el funcionament de les seves empreses i ha negat "cap". També ha recalcat que Hisenda no va discutir-ne les factures en capi fins i tot ha ironitzat que la consultoria Nubul devia haver estat la pime "més inspeccionada" de Catalunya. L'empresari, que ha respost a les preguntes de totes les parts, ha atribuït les subcontractacions de serveis a altres empreses al context del 2011, en plena, i la flexibilitat dels contractes amb Triacom a la relació de "confiança" que aleshores mantenia amb Carbó, quan el fiscal ha incidit sobre aquests aspectes.També ha parlat de la seva reputació quan elli ha preguntat per l'èxit de les seves societats, amb algunes grans empreses entre els clients, o pels càrrecs que ha ocupat en algunes companyies. "Molta gent em ve a buscar per temes deen ser considerat un gran", ha afirmat Madí. "Sóc molt conegut en aquest país per unes determinades capacitats", ha respost en una altra de les preguntes. Per la seva banda, Carbó, que ha respost a les preguntes del fiscal i de l'advocada de l', ha reconegut els fets pels quals és jutjat, com ja havia fet abans del, i ha destacat que ha pagat les quotes defraudades i els interessos corresponents.Parra ha ratificat l'escrit de confessió que va presentar, en què va admetre que els serveis que feia constar com a prestats a Triacom no eren certs: "Eren factures corresponents a Convergència". També ha assegurat que ell no va voler en cap moment cometre frau fiscal o cooperar en aquest delicte. El que volia, ha dit, era: "Cobrar un treball que es va realitzar per a un partit i que em van obligar a cobrar a través de Carbó o Triacom". "'O ho agafes o ho deixes. Ho has de fer d'aquesta manera'", ha assegurat que li van dir per poder cobrar els serveis. Parra ha assenyalat que a l'hora de facturar ell rebia les "ordres" de Carbó, amb qui s'havia posat en contacte després que li ho indiqués l'exdirigent de CDC. Els altres acusats han negat haver defraudat o haver emès factures falses o bé han dit que no controlaven la comptabilitat de les empreses en què treballaven.Triacom va comunicar a l'que els ingressos corresponents a l'impost de societats del 2011 eren de 5,1 milions d'euros i l'IVA arribava als 919.000 euros. Per estalviar-se impostos, Carbó hauria aparentat l'adquisició de béns i serveis per augmentar fictíciament les despeses deduïbles de l'i l'IVA suportat. Per fer-ho, segons la fiscalia, hauria utilitzat factures i albarans emesos per les empreses dels altres acusats, que actuaven "coordinadament" amb Carbó.Segons el relat de fiscalia, Triacom va subcontractar Mediapro per produir els concursosper a Televisió de Catalunya pels anys 2010 i 2011 per valor de 960.000 euros. A canvi d'aquests diners, Mediapro es feia càrrec de tota la feina i costos de producció. No obstant, Hispart i Stereorent haurien presentat vuit factures a Triacom per valor de 550.000 euros més 99.000 d'IVA per feines inexistents per aquests concursos. Una altra de les empreses investigades va presentar cinc factures valorades en 160.000 euros més 28.800 d'IVA pel càsting de concursants, el grafisme i altres feines dels concursos i feines extres per aUna tercera empresa va presentar factures per un valor total de 158.000 euros per fer decorats dels dos concursos per a Triacom, tot i que no tenia personal ni infraestructura per fer-ho. Un quart empresari va presentar factures per valor de 194.000 euros a Triacom per diversos serveis. Per tot això, el 2011 Triacom va declarar uns ingressos de 5,1 milions d'euros i unes despeses de 2,9 milions, cosa que comportava uns beneficis de 2,2 milions i 660.000 euros de pagament d'impost de societats. No obstant, Hisenda calcula que hauria d'haver pagat 257.000 euros més. Respecte a l', s'haurien defraudat uns 181.000 euros.La investigació es va iniciar el desembre del 2016 i el febrer del 2017 Carbó va admetre els fets i va pagar 94.000 euros a Hisenda. Per això, acusa Carbó de ser l'autor d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil i dos delictes contra lapúblic i, a la resta d'empresaris, els acusa dels mateixos delictes però com a cooperadors necessaris. A Carbó, li demana 5 mesos i mig de presó, per l'atenuant de reparació delcom a empresari durant el mateix temps i 103.152 euros de multa, així com un any i mig de prohibició de rebre incentius fiscals, ajudes públiques o subvencions. Als altres empresaris, inclòs Madí, els demana dos anys de presó i inhabilitació, dos anys de prohibició de rebre ajudes fiscals o públiques i quasi 400.000 euros de multa. A Madí, a banda, li demana nou mesos més de presó i 193.000 euros més de multa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor