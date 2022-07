L'Institut de Ciències del Mar de Barcelona s'ampliarà on ara hi ha la discoteca Opium

L'Ajuntament dei el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) han acordat impulsar un projecte d'ampliació de l'(ICM) al Passeig Marítim de la Barceloneta, actualment centrat en l'oci nocturn. L'acord preveu que l'Estat cedeixi al CSIC alguns locals dels quals n'és titular. El primer local previst és el que ara ocupa la discotecaPer part del, el compromís assumit implica iniciar els tràmits per fer efectiu el traspàs dels locals i el canvi de la titularitat i fer-se'n càrrec per després encarregar els projectes necessaris per adequar-los. Per la seva banda, l'Ajuntament posarà a disposició del centre d'investigació estatal l'avantprojecte d'obres per iniciar el seu ús.El regidor de Presidència i responsable de l'àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat,, ha apuntat que l'acord és una "molt bona notícia", ja que es consolidarà el pol de recerca al voltant del litoral de Barcelona i alhora es contribuirà a "aminorar les dificultats que genera l'alta concentració d'oci nocturn" en aquest espai. Martí ha detallat que el primer local que està previst que l'Estat traspassi al CSIC és el que hi ha just al davant de l'Institut de Ciències del Mar i on ara hi ha la discoteca Opium.En concret, el projecte preveu que l'Administració General de l'Estat cedeixi al CSIC els locals que es troben just davant del(CMIMA), arribant a ocupar una superfície potencial final de 4.330 m2, en un projecte que es desenvoluparia en dues fases. El CMIMA està ubicat al Passeig Marítim de Barcelona, 37-49, i engloba l'Institut de Ciències del Mar i la Unitat de Tecnologia Marina. L'acord de col·laboració preveu ampliar l'Institut de Ciències del Mar en els locals d'oci del passeig.Una primera fase es desenvoluparà al local situat just davant del, situat al Passeig Marítim de la, 51, amb la voluntat d'iniciar immediatament l'ús provisional de l'espai mentre avança el projecte i la licitació de les obres. L'acord contempla que, un cop finalitzada amb èxit la primera fase, el projecte es pugui estendre als dos locals contigus.L'Ajuntament i el CSIC han expressat la voluntat d'establir una comissió de seguiment formada per, com a mínim tres representants per part de l'Ajuntament de Barcelona i tres representants per part del CSIC. El, signat entre les dues institucions, és que aquestaes reuneixi, com a mínim, una vegada al trimestre per fer el seguiment del protocol.

