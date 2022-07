Catalunya podrà gastar 2.240 milions d'euros més en el pressupost del 2023 per fer front a la inflació

Les autonomies rebran un 24% més de recursos

Catalunya podrà gastaren el pressupost del 2023, que es destinaran a combatre la inflació, el "gran problema econòmic" que afronta el país i el continent europeu, segons ha anunciat el conseller d'Economia i Hisenda,, a la sortida del(CPFF), on ha assistit personalment.Es tracta del primer cop des del 2017 que un conseller català assisteix presencialment a aquesta reunió. Giró també s'hi va connectar telemàticament l'any passat. En una atenció a mitjans, el conseller ha assegurat que la reunió havia sigut positiva i ha celebratl'any vinent.Les dues dècimes de dèficit addicional pactades permetran a la Generalitat gastarmés en els comptes públics del 2023. "La reunió ha anat bé. Hem assolit els objectius que teníem com a Govern i com a conseller", ha puntualitzat en una atenció a mitjans.Alhora, el conseller ha advertit que lano es pot destinar aper evitar retallades més endavant, ja que a partir del 2024 tornaran a estar en funcionament les regles fiscals, suspeses actualment per ajudar els governs a fer polítiques expansives per a apuntalar la recuperació econòmica."Serà obligació de tothom que la despesa que destinem el 2023 sigui no estructural. El 2024 i el 2025 poden venirsi no sabem invertir adequadament aquests diners", ha explicat el polític de Junts i exdirectiu deD'altra banda, Giró ha explicat que l'executiu espanyol ha anunciat durant la reunió que accepta que el Govern gestioni el nou impost estatal sobre residus, cosa que implica "tenir lad'apujar i abaixar l'impost" i de determinar les bonificacions i excepcions, ha puntualitzat.Pel que fa a la seva presència a la reunió, que és la primera d'un conseller de laen quatre anys, ha assegurat que "fins al dia que la independència estigui a tocar, ens toca lluitar fins a l'últim euro que ajudi les empreses i els ciutadans del país".Lesrebran el 2023 unde recursos que l'any anterior, fins als, segons fonts de l'executiu estatal presents alL'increment suposa 26.130 milions més que la xifra del 2022 que ja va ser rècord.Durant la reunió, elha remarcat que es tracta dels "majors recursos de la història del sistema de finançament". L'augment s'explica perquè les entregues a compte creixen un 11% fins als 124.292 milions i les liquidacions positives del 2021 s'eleven fins a 10.981 milions.Segons les mateixes fonts, Montero ha assenyalat que l'evolució positiva de les liquidacions s'explica perquè les previsions inicials del govern espanyol eren "" i "per les mesures adoptades per reforçar l'ocupació i el creixement econòmic".A més, la ministra ha recordat que incloent les dades de 2023 les comunitats autònomes han rebut en cinc anysmés que en els últims cinc anys complets de governs del PP, "fet que suposa un 40% més d'increment en el finançament autonòmic".

