Sorogoyen, Edgar Wright i Neil Marshall seran al Festival de Sitges 2022

La presentació del cartell i dels primers films del certamen Foto: Festival de Sitges

Les altres novetats

Elescalfa motors per a la 55a edició que se celebrarà el pròxim octubre del 2022. El certamen ha anunciat aquest dimecres que els reconeguts cineastesformaran part de l'edició d'enguany i, tots dos, rebran el Premi Màquina del Temps. A més, els responsables del festival han informat que es projectaran pel·lícules de categoria de la indústria catalana i espanyola, com, el debut de Carlota Pereda després del seu curtmetratge homònim guanyador del Goya i la coproducció catalanade Rodrigo Sorogoyen, un thriller fosc i incòmode.(1982, Steven Lisberger) és la pel·lícula que apadrinarà la 55a edició i ha inspirat el cartell. El film protagonitzat perserà el leitmotiv del certamen i els temes "premonitoris" que plantejava com el metavers, el multivers o la realitat virtual durant els dies que duri el certamen, entre els dies 6 i 16 d'octubre.En roda de premsa, els responsables del certamen han presentat la majoria de les principals atraccions cinematogràfiques de la 55a edició. Sitges estrenarà mundialment la pel·lícula mitològica i fantàsticade Paul Urkijo;, el film de terror dirigit per Raül Cerezo i Fernando González Gómez;de Sadrac González; La paradoja de Antares, de Luis Tinoco, i es projectarà l'esperada, de David Gordon Green.Sitges 2022 rebrà les "últimes novetats" del cinema de gènere internacional, segons els seus màxims responsables. Els espectadors i aficionats al terror i al fantàstic podran gaudir de l'òpera prima de Goran Stolevski,, portarà una bona dosi de folk-horror al festival, ambientada en un aïllat poble de muntanya en la Macedònia del segle XIX i protagonitzada per Noomi Rapace., la cinta de ciència-ficció futurista del director Kogonada que comptarà amb Colin Farrell es veurà a Sitges. També es projectarà el thriller psicològic, dirigit per Andrew Semans i amb. Entre moltes altres. Aquí podeu consultar totes les pel·lícules, curtmetratges i documentals confirmats per ara.La 55a edició del Festival recupera la secció Òrbita, dedicada al thriller i relegada els últims anys del certamen, centrats molt més en altres gèneres. El festival va anunciar el juny passat dos títols de la secció:, el debut en la direcció de Lee Jung-jae, protagonista d', un frenètic thriller d’espies ambientat en la Corea del Sud dels anys 80. La segona pel·lícula anunciada és de Lee Sang-yong, The Roundup, un thriller d’acció criminal.I els seguidors tradicionals del Festival de Sitges estan d'enhorabona: els zombis i els monstres tornaran a caminar per la ciutat del Garraf. A preguntes dels periodistes, Sala ha explicat que en aquesta edició del certamen tornarà la popular. "Espero que molta gent s’animi i ompli els carrers de Sitges", ha indicat el director del Festival de Sitges. En les pròximes setmanes, el cartell de pel·lícules, curtmetratges i documentals del certamen s'anirà ampliant amb noves incorporacions.

