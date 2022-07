Borràs, sobre la seva dimissió: «Els que em vulguin morta, m'hauran de matar»

Això faré, David. He dit i repetit que no dimitiré. Perquè fer-ho significaria acceptar que he fet el que m’acusen d’haver fet i no. I els que em vulguin morta, m’hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l’autonomia. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 26, 2022

Després de 4 anys, el procediment judicial que pateixo s’acosta a la fase decisiva. Durant tot aquest temps he reivindicat i reivindico la meva innocència a capa i espasa i he denunciat que sóc víctima de lawfare, d’una persecució política. En aquest fil, argumento el perquè. 👇🏽 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) July 26, 2022

La presidenta del Parlament,, defensa la seva innocència i s'aferra al càrrec al capdavant de la cambra catalana tot i perdre els suports de les formacions polítiques. Borràs s'asseurà al banc dels acusats pels delictes de prevaricació i falsedat documental, pel presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).Per defensar-se, la presidenta del Parlament i líder de Junts ha elaborat un fil de piulades a Twitter per denunciar "persecució política" i assegurar que "és víctima" d'atacs de. A més, en resposta a un usuari anònim de la xarxa social, Borràs ha estat molt clara: "Els que em vulguin morta, m'hauran de matar i embrutar-se les mans. Jo he vingut a fer la independència, no a suïcidar-me per l'autonomia".Borràs argumenta que no se la pot suspendre perquè en el seu cas no hi ha "corrupció lucrativa", una explicació que també ha seguit el seu lletrat, Gonzalo Boye . "Ha quedat evidenciat que aquest no és el cas", ha escrit Borràs.del reglament "era la suspensió preventiva dels diputats acusats de delictes relacionats amb la corrupció lucrativa; o sigui, la malversació"."Tenint en compte totes aquestes circumstàncies desitjo i vull creure que els membres de la Mesa actuaran com a diputats demòcrates i respectuosos amb els drets fonamentals, i no pas com a jutges o inquisidors i prendran, en consciència la decisió política més equànime", diu la presidenta del Parlament.si ella no s'aparta voluntàriament.

