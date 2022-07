Cinc mesos més de vagues a Ryanair

Els sindicats USO i Sitcpla convoquen elsLa vaga s'allargarà dedel 2023. La convocatòria arriba després de 18 jornades de mobilització entre el juny i el juliol, en protesta per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia i també per reclamar que s'apliqui a la plantilla la legislació espanyola.La mobilització ha provocat lade més dea les deu bases que la companyia irlandesa té a l'Estat i ha afectat especialment l'aeroport del Prat. Els sindicats han denunciat que l'empresa no s'ha assegut a negociar amb ells tot i les aturades i, en canvi, han acomiadat 11 treballadors "per secundar la vaga", cinc dels quals a Barcelona. "", ha lamentat USO en un comunicat aquest dimecres.L'anunci ha coincidit amb la penúltima jornada d'aturades de 24 hores convocada per aquest mes de juliol, que ha començat amb sis cancel·lacions i 10 retards a l'aeroport del Prat. La mobilització ha tornat a afectar especialment l'aeròdrom barceloní i ha obligat a suspendre trajectes d'anada i tornada entre. A l'aeroport de Girona no s'ha registrat cap vol amb retard, de moment. En total, la vaga ha causat nou cancel·lacions i 42 retards a les deu bases aèries espanyoles on opera Ryanair.El conflicte laboral entre Ryanair i els sindicats USO i Sictpla va esclatar en el moment en què es vaen unes converses que s'havien reprès d'anys de litigis als jutjats. En paral·lel, la companyia aèria de baix cost va negociar un acord amb CCOO, amb condicions que s'aplicarien anticipadament als afiliats dels sindicats. A més, també ha pactat un acord amb el sindicat de pilots Sepla.

