Els policies que van abusar i violar una noia de 18 anys a Màlaga no entraran a presó

Els dos agents de la policia municipal d, municipi de la província espanyola de Màlaga, quehan estat condemnats a dos anys de presó, però cap d'ells tornarà a ingressar en un centre penitenciari. Segons la sentència de l'Audiència Provincial de Màlaga,respectivament, hauran de fer un curs de "reeducació sexual", indemnitzar la jove amb 80.000 euros i han quedat expulsats de per vida de les forces de seguretat policials. Tot i això,La jove de 18 anys ha acceptat un acord que els permet suspendre part de la condemna i així evitar arribar a judici, ja que ella no volia seguir revivint la nit del 9 de juny del 2018, data en la que va ser abusada i violada pels dos agents policials.i van assaltar-se al seu propi pis turístic de la Costa del Sol, després de perdonar una multa a un amic de la víctima.La sentència, amb consum de drogues inclòs, després d'amenaçar els amics de la víctima amb no perdonar-los una multa d'aparcament. Els agents es van aprofitar de manera evident de l'estat d'embriaguesa del grup de joves i, aprofitant la seva autoritat, els van assaltar i es van aprofitar d'ella. Una amiga de la víctima va poder sortir del domicili i va avisar la policia nacional espanyola.

