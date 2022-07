Seat i els sindicats signen el 20è conveni col·lectiu, que inclou 1.330 prejubilacions

La direcció dei els sindicatshan rubricat el, que va ratificar la plantilla en una votació al juny. L'acord inclou un pla de futur a 5 anys vista, per fer la, que requereix un 30% menys d'hores de feina que el de combustió. Per això, l'empresa ha pactatde treballadors majors de 61 anys, així com possibles trasllats a la gigaplanta de bateries de Sagunt, al País Valencià.Durant aquests cinc anys, l'empresa vol fer una aposta decidida per, que espera treure models elèctrics com el Terramar, el Tavascan i l'Urban Rebel entre 2024 i 2025. D'altra banda, laespera tenir garantits els llocs de treball amb la possible adjudicació de sis components. Seat ha destacat que amb la signatura del conveni a la seu de Martorell "", tant per als empleats com per a la transformació elèctrica.A banda d'oferir més flexibilitat en l'organització del treball, l'acord inclou uncentrat al cotxe elèctric i les noves tecnologies. El secretari general d'UGT i president del Comitè Intercentres de Seat,ha destacat que amb aquest conveni "s'assenten les bases de la transició ecològica per garantir el futur dels treballadors i que les generacions següents no tinguin problemes d'ocupació".L'automobilística ha destacat que aquest conveni col·lectiu "", ha dit la vicepresidenta executiva de Persones i Organització de Seat,. A l'espera de la resolució del Perte del vehicle elèctric, Seat,i una seixantena de socis estan preparats per mobilitzarper la nova gigafàbrica de bateries i l'electrificació de les plantes de Martorell i Pamplona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor