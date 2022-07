Les persones estrangeres tindran més facilitats per treballar a tot l'Estat

El govern espanyol ha aprovat aquest dimartsper incorporar-se al mercat laboral a totes aquelles persones que provenen de fora de l'Estat. Així ho ha comunicat en la roda de premsa posterior al consell de ministres el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,que ha assegurat que l'objectiu d'aquest canvi és "modernitzar el model migratori perquè es faci propici una migració regular i segura en qualsevol circumstància".Així mateix,del fenomen, però amb aquesta reforma "es permetrà racionalitzar i actualitzar les figures d'arrelament social, laboral i la reagrupació familiar" per part d'aquestes persones que emigren a l'estat espanyol. El ministre ha afegit que la nova legislació permetrà als migrants que fa dos anys que són a Espanya formar-se en professions particularment facilitàries. "Es facilitarà trobar feina a més de 50.000 persones estrangeres un cop acabin els seus estudis", ha explicat Escrivá.Igualment, es "reformula" el catàleg d'ocupacions particularment demandades "perquè es puguin generar contractacions en origen en les situacions que així ho justifiquin per l'evolució del mercat laboral" itot això acompanyat d'"una millora en la gestió reduint tràmits i fent que les càrregues administratives siguin més raonables", tal com ha puntualitzat Escrivà.

