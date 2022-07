Has esgotat Netflix? Les sèries d'Amazon, Filmin, HBO i Disney que no et pots perdre aquest estiu

«House of the Dragon» (HBO Max) - 22 d'agost

«»

«She-Hulk: Attorney at Law» (Disney+) - 17 d'agost

«Pretty Little Liars: Original Sin» (HBO Max) - 28 de juliol

«All or Nothing: Arsenal» (Amazon Prime Video) - 17 d'agost

«Five Days at Memorial» (Apple TV+) - 12 d'agost

«Under the Banner of Heaven» (Disney+) - 27 de julio

«A League of Their Own» (Amazon Prime Video) - 12 d'agost

«Andor» (Disney+) - 31 d'agost

Encara que Netlix segueixi aglutinant les primeres posicions de les classificacions de reproduccions, més subscripcions i popularitat, les plataformes competidores són rivals molt forts que comencen a desbancar-la.mantenen una cursa de fons d'altíssima categoria amb Netflix per aglutinar subscriptors i seguir sumant nous clients que han decidit o marxar d'aquesta última o només pagar una de totes les plataformes disponibles. Encara que Netflix segueix sent el servei de contingut per streaming més popular i amb més usuaris de tot el planeta, molts dels seus clients decideixen marxar o buscar alternatives donada la situació qualitativa dels seus títols en el seu últim any. Per això mateix, per a totes aquelles persones que ja han fet el pas o decideixen seguir altres camins en el sector de les plataformes, us oferim un conjunt d'estrenes de sèries d'aquests serveis en les pròximes setmanes d'estiu.Primera sèrie posterior aque expandirà l'univers de l'original. La trama és una preqüela ambientada 200 anys abans de la història primigènia. La cadena ja va compartir al maig diverses fotos de cada un dels intèrprets. Rhys Ifans com Otto Hightower, Steve Toussaint com Lord Corlys Velaryon, Eve Best com Rhaenys Velaryon, Sonoya Mizuno com Mysaria, Paddy Considine com Viserys Targaryen, Emma D'Arcy com Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke com Alicent Hightower, Matt Smith com Daemon Targaryen i Fabien Frankel com Ser Criston Cole encapçalen la ficció.[youtube][/youtube]​[youtube][/youtube]Una de les noves propostes de Marvel per mantenir viva la flama dela l'espera de l'estrena de les pròximes pel·lícules de la companyia. Des de l'any passat, la multinacional propietat de Disney ha volgut expandir el seu univers de superherois amb diversos personatges, noves obres i noves històries dels ja coneguts. Aquest estiu, però, ens arriba una nova heroïna que té molt a veure amb un dels protagonistes més coneguts:Seqüela en format d'spin-off d'una de les sèries adolescents més venerades pel públic de l'última dècada. Després de set temporades de, els responsables de la sèrie original van decidir no tornar a recuperar les protagonistes de la trama, però 5 anys després, HBO Max ha volgut fer un gir de guió.de la primera sèrie.Nova entrega de la docusèrie esportiva estrella d'Amazon, que segueix l'Arsenal durant la temporada 2021-22. Explica els fets d'una temporada crucial per a un dels clubs de futbol més importants del món, en què es veurà com l'Arsenal centra tots els seus esforços a lluitar per l'èxit a escala local i tornar a la competició europea d'elit. A més de capturar els alts i baixos de la vida a l'i al Centre d'Entrenament de l'Arsenal, les càmeres seguiran la plantilla de l'equip fora del terreny de joc per examinar els reptes diaris a què s'enfronten els esportistes.Basada en fets reals, aquesta minisèrie de vuit episodis narra l'impacte de l'huracà Katrina i les seves conseqüències en un hospital de Nova Orleans. La història és dramàtica: en el moment que les aigües van inundar tota la zona i van arribar a col·lapsar l'edifici, es va tallar l'electricitat. Els treballadors del centre van haver de prendre decisions que els perseguiria durant molts anys després. És l'adaptació del llibre de la periodista, guanyadora del Premi Pulitzer.Basada en el llibre best-seller del periodista americàr (autor d'històries com), arriba aquesta sèrie sobre dos germans que creuen haver estat elegits per Déu per matar una dona innocent i la seva filla petita.s protagonitzen aquest incipient drama sobre les desgràcies de l'ésser humà, els comportaments més foscos de les persones més quotidianes i el turment d'un policia per intentar atrapar els assassins.Comèdia de categoria sobre la lliga de beisbol femenina professional All-American de la. La sèrie evoca l'esperit alegre de la pel·lícula de, mentre aprofundeix en la història de tota una generació de dones que somiaven jugar al beisbol professional. La història aprofundeix en la raça i la sexualitat seguint el viatge d'un nou grup de personatges a mesura que van llaurant els seus propis camins cap al terreny de joc, tant a la lliga com a fora.Si Marvel segueix la política expansiva de la seva saga cinematogràfica a través de les sèries, l'univers d'Star Wars ha agafat la mateixa embranzida amb un nivell de qualitat superior. Aquest mateix estiu aterra a la plataforma de Disney una nova sèrie que seguirà les passes d'un dels personatges més estimats de tota la trama moderna:, un dels membres de la rebel·lió que forma part del repartiment de Rogue One.

