Cinc denúncies per punxades a l'oci nocturn de Lloret de Mar

Elshan rebuten l'àmbit de l'oci nocturn a. De moment, cap es pot relacionar amb una posterior agressió o abús sexual. Així ho ha explicat la portaveu dels Mossos,. La policia ha obert investigacions per esclarir els fets i per conèixer si s'ha injectat alguna substància a les víctimes i quina. Escudé ha insistit en la importància d'anar al metge de manera urgent si es percep una punxada, ja que amb el pas de les hores es poden perdre proves.La primera de les denúncies registrades és del 10 de juliol, mentre que la darrera, d'aquest cap de setmana. Totes les víctimes són, que haurien patit les punxades mentre estaven ende la població de La Selva. A les que van denunciar els fets de manera immediata, els van poder extreure sang i mostres per enviar a analitzar. Fins al moment, però, no s'ha detectat que els hi injectessin cap substància o droga a l'organisme. Les punxades tampoc estan relacionades amb agressions o abusos sexuals posteriors.A més, els Mossos també s'han posat en contacte amb una noia que va denunciar a les xarxes socials haver patit una punxada en un club deaquest cap de setmana. A través d'una sèrie de, va explicar que tant ella com una amiga van notar una punxada i, posteriorment, es van començar a trobar malament. Relaten que va anar ràpidament a la barra per demanar ajuda i que van quedar-se amb una tercera amiga. Els Mossos van contactar amb aquesta jove per si volia presentar denúncia i Escudé ha concretat que té previst fer-ho aquest dimarts.La portaveu dels Mossos ha recomanat que, en cas de trobar-se en aquesta situació, s'acudeixi a uni, posteriorment, es presenti una denúncia. Tanmateix, ha detallat que ja havien contactat amb laquan van aparèixer els primers casos en el país veí, per tal de comportar informacions al respecte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor