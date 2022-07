La targeta rosa del transport públic valdrà la meitat entre el setembre i finals d'any

(AMB)unel preu de lametropolitana de tarifa reduïda T-4 a partir de l'1 de setembre del 2022 iEl títol multiviatge de l'AMB, que inclou 10 viatges i pot utilitzar-se per desplaçar-se pels 36 municipis de l'entorn de la capital catalana, passarà a tenir undurant el que resta de l'any, en lloc dels 4 euros actuals.Amb aquesta reducció,en lloc dels 0,40 euros actuals, i se'n beneficiaran les més de 208.000 persones que actualment disposen del títol. En aquest sentit, una persona que faci 40 viatges al mes, pagarà 8 euros en lloc dels 16 euros actuals.L'organisme metropolità estima arribar a finals d’aquest any a 44,5 milions de validacions anuals de la T-4, 16,5 milions de les quals s'espera que es facin entre setembre i desembre. L'any 2019, abans de la pandèmia, es van fer 51,8 milions de validacions.La reducció de preu ha estat aprovada pel Consell Metropolità de l'AMB aquest dimarts, i s'emmarca en el Reial decret llei del Govern central del 25 del juny, pel qual s'adopten mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra d'Ucraïna i fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.La decisió també està coordinada amb l'Autoritat del Transport Metropolità, el consorci interadministratiu del qual l'AMB també n'és partícip, que properament anunciarà els preus del

