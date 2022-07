Un rellotge intel·ligent salva la vida a una dona amb un tumor mortal

, una dona de 67 anys de Maine, als, no s'hagués imaginat mai que el seu rellotge intel·ligent d'Apple li salvaria la vida. No de la manera que ho ha fet. L'la va alertar en tres ocasions que el seu ritme cardíac era irregular, pel qual va decidir visitar el metge per comprovar si tenia un problema de salut o si l'aparell tenia un error.Una nit de maig, el seu Apple Watch la va despertar dues vegades per a avisar-la que el seu cor estava en: amb un ritme irregular i el perill de desenvolupar una arrítmia i coaguls de sang. Quan li va tornar a passar, va decidir acodir al metge, on li van detectar un. Es tracta d'un tumor al cor, que tapona les vies de circulació de la sang i pot provocar problemes cardiovasculars i la mort.", ha explicat Durkee a la cadena. El 27 de juny es va sotmetre a una operació quirúrgica a l', on li van extirpar un. Els metges asseguren que sense l'ajuda del rellotge intel·ligent, el tumor la podria haver matat.

