​Detingut per estafar 3.600 euros a dos ancians a Besalú i Roses fingint accidents de cotxe

El mateix cas a Besalú

Una estafa que busca persones d'edat avançada

Els Mossos d'Esquadraa dos ancians afingint un accident de cotxe. Segons informen en un comunicat, el 24 de juny, un home d'edat avançada va denunciar a l'que havia estat víctima d'una estafa en aquesta modalitat.En concret, va explicar que, quan circulava per la localitat, un altre vehicle li va fer senyals des de darrere perquè s'aturés. Un cop estacionats, el conductor, que anava acompanyat de dues persones més, li va dir quei li va ensenyar una suposada ratllada al seu vehicle que s'hauria produït durant la topada.Després d'enganyar-lo dient-li que tots dos tenien la mateixa companyia asseguradora,i el va passar amb un suposat gestor que, en realitat, era un cooperador de l'estafador. Així, van convèncer la víctima perquè. L'home, convençut de ser el causant de l'accident i que ho havia de pagar, va anar fins a un caixer automàtic on va retirari els hi va entregar.Després dels fets, la víctima va trucar a la seva assegurança, que evidentment no tenia coneixement de cap gestió per un accident, i després de veure que la ratllada que tenia al seu cotxe es podia netejar amb un drap. Aleshores, va ser conscient que l'havien enganyat i ho va denunciar.Uns dies abans, el 13 de juny, els Mossos de la comissaria d'Olot van saber que. Amb el mateix modus operandi, la víctima va ser estafada amb 2.600 euros. Les investigacions van poder determinar l'autoria dels dos fets i els Mossos van arrestar el suposat estafador el 19 de juliol.El sospitós ési li atribueixen dos delictes d'estafa. El detingut, amb antecedents per fets semblants, va passar el 20 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i va sortir en llibertat provisional a l'espera de judici.Els Mossos alerten que, amb aquesta metodologia d'estafa,perquè són persones més vulnerables i sovint més fàcils d'enganyar. Es tracta d'un mètode en què els estafadors provoquen o fingeixen el trencament d'un mirall retrovisor amb una petita col·lisió intencionada i fan creure a la víctima que n'és la culpable.Els Mossos recomanen estar alerta i no cedir a pagaments en efectiu a persones desconegudes. Per evitar problemes, també exposen que cal iniciar els tràmits habituals després d'un accident de trànsit a través de la companyia asseguradora. En cas que l'altra persona insisteixi a cobrar diners per avançat, demanen que s'avisi al telèfon d'emergències 112 per activar la policia.

