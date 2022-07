El Govern confirma la sanció a Just Eat amb més de 187.000 euros per cessió il·legal de riders

Elha aprovat imposar unades a la plataforma de repartiment de menjar a domiciliperde 183. La proposta de multa la va fer la Inspecció de Treball a l'abril, però en superar els 150.000 euros ha estat necessari el segell del Consell Executiu.L’acta aixecada per la policia laboral proposava també, que subministrava laAls riders subcontractats se'ls aplicava un conveni col·lectiu inferior al que els correspondria si fossin contractades directament.Els perjudicis que patien aquestes persones es concretaven, entre altres, enperquè Fleet Delivery Solutions aplicava el conveni d’empreses de missatgeria estatal mentre que Just Eat aplicava el d’oficines i despatxos català.Just Eat s'ha diferenciat d'altres plataformes com Glovo o Uber Eats percom a repartidors, tal com va demostrar Inspecció de Treball i el Tribunal Suprem. En canvi, aquesta sanció demostra que l'app amb seu a Londres ha

