El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat ael proper. Es tracta de la declaració, en què se li notificarà que està processada per un delicte de desobediència pel seu paper en la declaració d'independència de l'octubre de 2017 al Parlament. Gabriel va marxar a l'exili a Suïssa l'any 2018, i va tornar-ne la setmana passada per posar-se a disposició del jutge, un cop garantit que, delicte que. Llarena ha deixat sense efecte la declaració de rebel·lia que pesava sobre Gabriel, va desactivar l'ordre de detenció i va deixar-la en llibertat.L'exdiputada de lava comparèixer voluntàriament el passat 19 de juliol al, gairebé cinc anys després d'exiliar-se a. En un comunicat, l'alt tribunal va informar que Gabriel havia fet acte de presència a Madrid, acompanyada pel seu advocat, lletrat que ja va conduir el cas de l'exconsellera i diputada d'ERC, que va completar un retorn com el que protagonitza ara la dirigent anticapitalista. Processada el març del 2018 per la seva vinculació amb la declaració d'independència, Gabriel residia a Suïssa i havia abandonat l'activitat política a primera línia."Després de quatre anys i mig d'exili, avui es produeix unper recuperar una llibertat de moviments que no hauria hagut de perdre mai", va dir Gabriel en un comunicat. L'exdiputada ha fet aquest moviment després d'unes "consideracions i reflexions" que tenen a veure amb elaixí com per circumstàncies personals. De tota manera, ha explicat Gabriel, per ara continuarà vivint i treballant a Ginebra. "Els meus compromisos polítics i socials romanen on eren, amb el meu poble, ala seva gent i el conjunt de persones represaliades", va afegir.Elde Gabriel té. Després de més de tres anys exiliada a Brussel·les, l'exconsellera també va decidir tornar a Catalunya el març del 2021, amb parada prèvia al Suprem. Com Gabriel, la dirigent d'ERC comptava amb l'assessorament d'Iñigo Iruin, lletrat d'Arnaldo Otegi, amb una àmplia experiència en casos judicials del moviment independentista basc i ben connectat amb la cúpula del partit republicà.

