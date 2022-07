La Generalitat disposarà de 500 milions més de dèficit per al 2023

Latindràdels previstos per a l'exercici del. Aquesta xifra surt de l'acord amb l'Estat per flexibilitzar el topall tal com va avançar ahir l'Ara i ha confirmat aquest dimarts la portaveu del Govern,. L'augment de la xifra havia estat àmpliament reclamada per part de l'administració catalana. L'entesa es va acabar de tancar en la reunió celebrada entre els presidentsdel 15 de juliol a la Moncloa, i també hi ha participat el conseller d'Economia,, en contacte amb el ministeri d'. La decisió es rubricarà oficialment en el properEls 500 milions d'euros arrencats de més a l'Estat serviran per disposar de més recursos per als pressupostos de la Generalitat per l'any vinent, que s'estan treballant des de fa setmanes per part de Giró. El conseller d'Economia s'ha reunit amb tots els grups -excepte Vox- per treballar els comptes. En la sessió de control de la setmana passada, Aragonès va obrir-se a acordar-los -de nou- amb els, que es van mostrar disposats a negociar amb l'executiu com ja va passar en l'exercici anterior. El president, a banda, va tancar la porta a suprimir l'impost de successions i donacions, tal com va aprovar Junts en el congrés del cap de setmana passat . "No forma part de l'acord de Govern", va assenyalar Aragonès en resposta a, dels comuns.

