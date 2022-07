El govern espanyol aprova un sostre de despesa rècord de 198.221 milions d'euros

La inflació, el principal escull

El consell de ministres del govern espanyol d'aquest dimarts ha estatL'executiu ha notificat el nou sostre de despesa pels pressupostos generals de l'Estat del 2023; ha confirmat l'aprovació de la nova quota dels autònoms, les previsions de dèficit i quines són les previsions de creixement per a l'economia de l'Estat. La portaveu del govern espanyol,, ha confirmat quina serà la delegació de l'executiu de Pedro Sánchez per a la reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat de Catalunya que es reunirà aquesta mateixa setmana.L'encapçalarà el ministre de la Presidència,; la vicepresidenta segona,; el ministre de Cultura,, i la portaveu del govern espanyol i ministra,. Segons l'executiu espanyol, "encara estan ultimant les últimes qüestions sobre els temes de la taula de diàleg". Rodríguez també ha rebutjat valorar la confirmació per part del Suprem de la condemna als expresidents de la Junta d'Andalusiapel "cas dels ERO" i ha descartat pronunciar-se sobre qualsevol indult que podria atorgar el govern espanyol a Griñan, que haurà d'ingressar a presó.El govern espanyol també ha aprovat el topall de despesa dels pressupostos generals de l'Estat del 2023, que se. Suposa un increment de l'1,1% respecte de l'any anterior i, a més, l'executiu ha informat que "això no suposarà deixar de reduir el desequilibri financer" que pateix l'Estat. La ministra d'Hisenda i Funció Pública,ha mantingut la seva previsió, en augurar un desajust del 5% del PIB aquest any, i ha establert una taxa de referència del 3,9% del PIB el 2023, la mateixa inclosa al Programa d'Estabilitat 2022-2025 enviat a l'abril a Brussel·les. El camí a mitjà termini del Govern estableix la reducció del dèficit per sota del 3% del PIB el 2025.La reforma històrica de la quota dels autònoms també ha quedat confirmada en el consell de ministres celebrat aquest dimarts. La persona autònoma cotitzarà en funció dels seus ingressos i no per lliure elecció, que és el que passava fins a l'actualitat. L'acord del ministeri extreu que els treballadors pagaran quotes que oscil·lenal mes.. A més, els treballadors autònoms podran modificar la seva quota cada mes en funció dels ingressos que hagin aconseguit.El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, ha afirmat aquest dimarts que l'objectiu del nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos realsEscrivá ha assenyalat que el nou sistema de cotització d'autònoms permetrà que un de cada dos autònoms tingui la possibilitat de cotitzar "sensiblement menys" que fins ara per la cotització mínima que tenien i tres de cada quatre ho puguin fer per una cotització igual o menor que l'actual.El Consell de Ministres també ha informat que manté la previsió de creixement de l'economia espanyola en el 4,3% per a aquest any 2022. Tot i aquestes xifres, informades per la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, el govern espanyol ha retallat vuit dècimes la seva estimació per a l'any pròxim, el 2023,. Calviño assegura que aquestes incerteses sorgeixen dels efectes de la pandèmia de Covid-19 i de la guerra d'Ucraïna. L'escalada de preus, especialment els de l'energia, també en són responsables.La vicepresidenta, però, ha defensat que "tot segueix apuntant a un fort creixement de l'economia espanyola"., però ha assegurat que l'executiu de Sánchez està combatent-lo "en tots els seus fronts", especialment amb l'escalada de preus del gas. Calviño ha defensat el topall del gas, mesura imposada des del passat 4 de juny.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor