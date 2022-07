L’objectiu de la iniciativa és utilitzar els ases per reduir el material combustible del sotabosc, contribuir a la recuperació d’espais oberts com a mesura de millora de la biodiversitat i ajudar a prevenir els incendis forestals al @parcncollserola pic.twitter.com/s4UCxgSbii — EMD de Valldoreix (@EMDValldoreix) July 25, 2022

Una quinzena de rucs s'encarreguen de mantenir el sotabosc net per evitar el risc d'incendi.

A les faldes del Puigmadrona (Valldoreix) s'ha donat el tret de sortida a unaperquè unpuguin pasturar una superfície de. La iniciativa de la finca depretén utilitzar els ases perDes de fa unes hores, una desena de rucs estan ajudant a. Els ases han arribat als terrenys de la vila després d'haver participat en un projecte de silvopastura a la muntanya de Montserrat i la idea és -si la iniciativa té èxit-en altres punts de Collserola on es puguin implantar tancats perquè el ramat pugui desplaçar-se per pasturar zones més àmplies de forma rotativa i accedir allà on, per exemple, les ovelles no poden.El projecte està finançat majoritàriament per una subvenció de fons europeus (cobrint el 70% de la inversió total d'uns; és a dir, 13.300 euros), i també compta amb el suport del Consorci del Parc Natural a través del projectei del servei de suport a la pagesia. Dues entitats que tenen per objectiu la promoció dei laal pulmó verd de Barcelona.Fa unes setmanes, l'engegava també un altre pla pilot enfocat en la mateixa direcció amb el pasturatge d'un ramat de 210 ovelles i 80 cabres

