Barcelona acollirà la final del circuit World Padel Tour 2022

serà la seu de l', la final del circuitd'aquest any, que se celebrarà aldel 15 al 18 de desembre. Ho han anunciat durant la signatura de l'acord de col·laboració d'aquest dimarts el tinent d'alcalde de l'Ajuntament,; el regidor d'Esports del consistori,; i el president de WPT,. L'acord també contempla que la ciutat comtal prorrogui la seva condició de seu fins el 2024.", ha reivindicat Collboni. Escuder, al seu torn, ha destacat que la pràctica del pàdel ha crescut notablement a la ciutat i que el WPT "està jugant un paper clau per a que sigui així". El president de WPT, Ramón Asenjo, ha assegurat que s'omplirà el Palau Sant Jordi i ha valorat positivament l'en les categories masculina i femenina.L'acte ha comptat amb la participació de diverses personalitats del món del pàdel i de l'esport de raqueta. Hi han estat presents el número tres del rànquing masculí,; la número 22 del femení,; i l'extenista, qui s'ha incorporat recentment a WPT com adjunt a la Presidència.

