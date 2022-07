Els professionals de TV3 i Catalunya Ràdio i el Grup Barnils avalen la tria de Gras i Borda

📜 Comunicat:

Sigfrid Gras i Jordi Borda continuaran en els seus càrrecs de directors de @tv3cat i de @CatalunyaRadio https://t.co/p6DnZwxZNh pic.twitter.com/p3xOMPx2dG — Comitè Empresa TV3 (@comitedetv3) July 25, 2022

COMUNICAT | Davant l’elecció dels nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Sigfrid Gras i Jordi Borda, per part del consell de govern de la CCMA, el @GrupBarnils emet el següent posicionament:https://t.co/K7BEc4wz8V — Grup de Periodistes Ramon Barnils (@GrupBarnils) July 26, 2022

Continuïtat a la nova etapa de la CCMA

des que aquest dilluns el consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'empresa pública que els gestiona, hagi nomenatdesprés d'un concurs públic on havien obtingut la puntuació més alta per part del comitè d'experts creat ad hoc. En aquest sentit, elsdels dos mitjans públics i elsd'informatius i de programesaplicat per "primera vegada a la història de la CCMA".També els'ha posicionat adel concurs, que consideren "" que les designacions fetes fins ara, tot i no eliminar "per complet" el control polític dels mitjans públics. El grup avala els perfils i la trajectòria dels dos periodistes i els comitès el pes dels projectes presentats en l'elecció.Els consells professionals i els comitès d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio, però, asseguren que seran "" amb elde la feina per part de Gras i Borda, tots dos amb una llarga trajectòria a la CCMA i a qui presenten com a, fent notar el continuisme en l'elecció. El següent pas, asseguren, és escollir els, i esperen que es faci amb criteris professionals. El Grup Barnils també reclama que no hi hagi ingerències polítiques en la tria dels segons nivells.Els comitès i els consells recorden que hi haurà un, tal com marca l'Estatut Professional. "Esperemi que els responsables de les àrees, com ara les d’informatius, es puguin triar d’acord amb els criteris professionals dels directors", manifesta el Grup Barnils en aquest sentit. En el mateix comunicat, els consells professionals i comitès dels mitjans públics han aprofitat per fer pública una demanda que han fet als equips directius.per poder produir tota la graella de tardor que inclou una gran diversitat de programes en directe.Des del Grup Barnils han aprofitat el comunicat emès aquest dimarts per reiterar a la CCMA la necessitat de. Així, fan referència al "catalanes que s'ha de fer des de la Corporació, a més de la necessitat deque responguin al paradigma actual dels canals. També demanen idear unaque posi el focus en-tal com s'ha fet amb Eufòria la temporada passada- perquè elssiguin "".Pel que fa al vessant, el grup de periodistes exigeix unaqueel. Això és, doncs, una cobertura informativa de tot el país. I, a més, el Grup Barnils demana un lideratge delcatalà per part de la CCMA que permeti crear "sinergies" i poder convertir-se en un "" peri riquesa.El consell de l'ens públic, que presideix Rosa Romà, ha nomenat elsdesprés de cessar l'abril passat Vicent Sanchis i Saül Gordillo.Els periodistescontinuaran al capdavant de la televisió i ràdio públiques, respectivament, després d'haver superat el concurs públic i haver estat triats pel consell d'entre les dues ternes de candidats proposats.L'anunci arriba setmanes abans d'encetar el nou curs el pròxim setembre i s'emmarca en la nova etapa de la CCMA presidida per Romà que preténLa sortida de Sanchis i Gordillo va implicar l'ascens en funcions dels seus segons, Sigfrid Gras i Jordi Borda; ara tots dos revaliden el càrrec assumit de forma interina mesos enrere. Han fet valdreper la comissió de sis experts que el consell va escollir per unanimitat i que va elevar-los les propostes de directors amb un informe raonat.Pel que fa a, el seu nom ha rebut l'de la CCMA, la qual cosa indica que hi ha hagutentre les sensibilitats polítiques de tots els seus integrants. En el cas de, que des que va arribar Gordillo -proposat per ERC- a la ràdio pública va exercir com la seva mà dreta, elscom a director. Ha estat escollit amb cinc vots.

