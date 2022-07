Els preus industrials a Catalunya pugen un 28,8% al juny i marquen un nou rècord històric

, sis dècimes més que la variació del maig, segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest increment ha provocat que lahagi marcat un noudes del 2002, quan l'INE va començar a recopilar dades autonòmiques.Com va passar el maig,, amb un augment del 95,7%. S'explica per l'augment dels preus de la refineria de petroli i la producció, així com del transport i la distribució de l'energia elèctrica. També s'han encarit els preus a la metal·lúrgia, un 32,5%; a la indústria química, un 27,1%, i a la indústria del paper, un 25,8%. L'única divisió que baixa de preu és la de, amb una tímida reducció del 2,5%. Sense tenir en compte l'impacte de l'energia, els preus industrials haurien pujat la meitat, un 14,7% a Catalunya.Al conjunt de l'estat, la variació anual va caure quatre dècimes, fins al, i ja arrossega tres mesos de baixades després del rècord del mes de març.menys a Catalunya, Andalusia, Castella la Manxa, País Basc, Múrcia i País Valencià. Els majors increments es van produir a la Regió de Múrcia, amb augments de 4,6 punts. Per la seva part, Astúries és la comunitat on més cau la variació anual dels preus industrials (-16 punts).

