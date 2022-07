Dues de cada tres dones mai s'han testat de càncer de coll uterí

Si al món hi ha mil milions de dones d'entre 30 i 49 anys,s'han sotmès a cribratges de càncer de coll uterí o cervical. Així ho ha demostrat unaliderada per l'(ICO), l'(IDIBELL) i el de(ISGlobal). Una dada que es veu condicionada pelsde les dones i que suposa un obstacle en la tasca de prevenció del càncer.L'estudi, que s'ha publicat a la revista Lancet Global Health, s'ha basat en la quantitat de dones que accedeixen a les proves de detecció. Un dels problemes que s'ha presentat en la tasca de recopilació d'informació és que cada territori aplica. Per fer-ho el més acurat possible, els investigadors van revisar fonts de dades de 194 estats de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i vuit països i estats associats.Les conclusions assenyalen que eldels 202 territoris tenien recomanacions per evitar el càncer de coll uterí i que la tècnica més utilitzada és la. A més, alguns països han començat a implementar altres procediments basats en la, que és el virus que causa aquest tipus de càncer.Tot i les recomanacions, la investigació ha descobert queelde dones d'entre 30 i 49 anys s'havia sotmès a la prova només una vegada a la vida. El 15%, un percentatge que s'ha considerat, s'havia fet una citologia en l'últim any.No obstant això, un dels resultats més preocupants de l'estudi és la. En el primer cas, les dones que s'han fet una citologia representen el 84%; en canvi, només l'11% de dones amb menys ingressos econòmics s'havien realitzat la prova.La primera autora de l'estudi,, alerta que aquest fet els allunya de l'objectiu global, que pretén que eltinguin com a hàbit fer-se les proves de detecció del càncer de coll uterí. Per això, els investigadors fan una crida a l'OMS i l'insten aper aconseguir-ho de cara a l'any 2030. Mentrestant, el càncer de coll uterí encara serà laen 36 països de renda baixa i mitjana.

