Fi de l'oasi: Amazon Prime s'encareix un 39% a partir de setembre

augmentarà de preu a partir del setembre. La plataforma, una de les actuals líders del mercat del contingut en streaming, es veu afectada per la inflació i, segons ha assegurat en un missatge a tots els seus clients, l'increment del cost "és per circumstàncies externes que no depenen d'ells".La majoria dels clients de Prime paguen a nivell anual, que passaràL'increment és menor si es paga de manera mensual, ja que el cost passarà(en puja només un). Amazon Prime era l'única de les plataformes que havia estat molt reticent en augmentar els seus preus. Netflix, HBO Max o Disney -sobretot en comparació, aquestes dues últimes, amb les ofertes inicials de llançament- van modificar preus. Feia quatre anys que Amazon no ho feia.El canvi serà plenament efectiu. Això també afectarà poder optar a tots els serveis que ofereix Prime, no només la plataforma de Video, sinó també els seus privilegis de compra. La multinacional propietat de Jeff Bezos també ofereix serveis que van integrats a Prime, com"Les raons d'aquest canvi es deuen a l'increment general i material als nivells de despesa a causa de l'augment de la inflació", asseguren en el comunicat als clients.Totes aquelles persones que paguin anualment la subscripció a Amazon Prime no es veuran afectats pel canvi fins que no els toqui abonar la nova quantitat en el mes que van contractar el servei. Els Estats Units han estat el país més afectat per un augment de preus massius: ja es paga fins a 139 dòlars per mantenir el servei de Prime en totes les seves categories.

