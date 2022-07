nens van ser segrestats ivan morir a causa dels maltractaments i altres malalties en elque va protagonitzar l'Església catòlica al Canadà. El políticja va explicar el 2008 que els cristians internaven per la força a la mainada en escoles catòliques amb la intenció d'"aïllar-los de la família i les tradicions culturals i sotmetre'ls a la cultura dominant". Més de 190 anys després, elha acudit a la localitat de Maskwacis per"pel mal que tants cristians van fer als indígenes" durant la colonització.El papa Francesc s'ha disculpat amb les comunitats indígenes del Canadà "pel mal que tants cristians van fer" durant el procés de colonització. En un missatge que denota una intenció global, el màxim dirigent de l'Església catòlica ha posat fil a l'agulla sobre aquesta problemàtica punyent 190 anys després, en el seu viatge a les terres nord-americanes.nens van ser segrestats ivan morir a causa dels maltractaments en elque va protagonitzar església al Canadà.El pontífex ha viatjat al Canadà després que els pobles originaris el convidessin perquè reconegués el mal que havia fet la comunitat l'Església catòlica. Una ferida que, tot i continuar oberta, ha servit per"Arribo a les vostres terres natives per dir-vos personalment que estic dolgut, per implorar a Déu el perdó, la sanació i la reconciliació, per manifestar-los la meva proximitat i per resar amb vosaltres i per a vosaltres", ha declarat davant de 2.000 persones, moltes de les quals van ser víctimes dels internats.Segons s'ha constatat en diverses investigacions i informes, entre finals del segle XIX i principis del XX van haver-hifinançats pel govern i gestionats pels ordes religiosos, que pertanyien, en bona part, a l'Església catòlica. Amb la intenció d'imposar la cultura cristiana, els mestres recorrien a lEl Papa ha acudit també al cementiri on estan enterrats desenes de menors que van morir a l'escola, un dels internats més grans de la zona.En la cerimònia s'han presentat altres representants dels pobles originaris, davant dels quals ha renovat de nou el perdó. Ha emfatitzat, a més a més, les seves disculpes per "la forma en què molts membres de l'Església i de les comunitats religioses van cooperar als projectes de destrucció cultural". Tanmateix, aquesta visita és només la primera d'una llarga agenda. Més enllà de les províncies d'Alberta i Quebec, el pontífex es reunirà ambde les escoles residencials. També es traslladarà fins a, capital de Nunavut, on la població és majoritàriament d'origen inuit, una de les comunitats indígenes més grans del Canadà.Les comunitats indígenes canadenques han demanat al líder vaticà que es, i que es dugui a terme un procés deque actualment estan exposats al Museu del Vaticà i que pertanyen a la comunitat indígena. Pel que fa a les disculpes, malgrat ser celebrades per una part de la comunitat, han despertat recels. El cap de l'Assamblea de Primeres Nacions de Quebec i Labrador,, ha declarat que "correspon als supervivents acceptar el perdó del Papa". "Les disculpes seran significatives en tant que hi hagi accions que les secundin", ha puntualitzat.

