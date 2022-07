El govern del Japó ha executat mortalment el culpable de l'assassinat de set persones i de ferir-ne a deu més al districte d'Akihabara, a la ciutat de Tòquio,. La sentència ha estat executada aquest dilluns passat., de 39 anys, va atropellar tres persones amb un camió al centre del districte d'Akihabara, a la capital del Japó, i va apunyalar a quatre persones més. Els fets són coneguts com la massacre d'Akihabara.Kato va ser acusat d'assassinat, entre altres càrrecs, i ha estat executat per la forca al Centre de Detenció de Tòquio, on estava engarjolat. "És un cas terrible no només per les víctimes que van perdre la vida a causa d'un atac sobtat, sinó també per a les famílies de dol. Després de suficients judicis, finalment es va finalitzar la sentència de mort", ha declarat el ministre japonès de Justícia, Yoshihisa Furukawa.L'assassíi més tard, el 2015, el cas va quedar tancat amb la negativa per part del Tribunal Suprem del Japó. Finalment, ha estat executat en la segona execució de pena capital des que el primer ministreva ocupar el seu càrrec l'octubre de 2021. Els Estats Units i el Japó són els únics països democràtics que encara imparteixen la pena capital.

