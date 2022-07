Un Suprem dividit confirma la pena de presó per a Griñán pel frau dels ERO a Andalusia

Per tres vots a favor i dos en contra, elals expresidents de la Junta d'Andalusiapel. En el cas de Chaves, els jutges de la sala penal confirmen la condemna de nou anys d'inhabilitació i en el de Griñán de sis anys de presó, quelcom que implicarà la seva. Les magistrades Susana Polo i Ana Ferrer han anunciat que dictaran un vot discrepant. Ha presidit el tribunal Juan Ramón Berdugo i l'han acompanyat en la decisió que s'ha imposat Carmen Lamela i Eduardo de Porres., que en la dècada dels noranta, la Junta d'Andalusia i la Conselleria d'Ocupacióper a les empreses que contractessin treballadors amb una edat pròxima a la jubilació i també per a empreses en crisis. Per això, va condemnar a 19 exalts càrrecs de la Junta. Entre ells, Griñán per un delicte continuat dea 10 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i en concurs medial amb un delicte continuat de, a sis anys de presó i inhabilitació absoluta per un temps de 20 anys. En el cas de Chaves, la seva condemna va ser a 10 anys d'inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un delicte continuat deEl sistema d'ajudes es va estendre entre els anys 2000 i 2009 i va continuar endavant malgrat les múltiples objeccions, entre altres, de la Intervenció de la Junta d'Andalusia. Elsdestinats al sistema(IFA) valent-se de modificacions pressupostàries irregulars i evitant la majoria de controls i filtres de l'administració per a enviar els diners el més ràpid possible a les empreses i treballadors.Les conseqüències d'aquest descontrol perpetrat sota els governs de Cháves i Griñán, segons va sentenciar l'Audiència de Sevilla, va fet quementre que uns altres que ja no tenien dret van continuar cobrant durant anys. Segons el càlcul del tribunal sevillà, entre 2000 i 2009 es van transferir irregularmentTots els condemnats van portar el seu cas fins al Tribunal Suprem i. “Tot aquest sistema era prevaricador”, va dir el fiscal davant la sala penal del Suprem el mes de maig. Les defenses van assegurar que el cas estava basat en “una conjectura colossal” i Griñán va afirmar que el sistema d'ajudes ja existia quan ell es va posar al capdavant de la Conselleria d'Economia de la Junta.

